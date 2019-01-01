ÖZEL | Bordeaux'dan Koscielny'ye 5 milyon euro

Başarılı Fransız futbolcu Laurent Koscielny'nin memleket hasreti sona ermek üzere.

2010'dan beri forması giyen 33 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Laurent Koscielny, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Fransız ekiplerinden 'ya transfer olmak üzere sağlık kontrollerinden geçecek.

Arsenal'in bu transfer sürecinde isteksiz hareket etmesine sitem eden Fransız oyuncu, takımına baskı yapmaya devam ediyor.

Shkodran Mustafi'in savunma hattındaki performansı eleştirilirken, Koscielny gibi deneyimli bir futbolcunun takımdan ayrılması Arsenal'in defansif seçeneklerini kısıtlayacağı düşünülüyor.

2020'de sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcudan kazanç elde etmek isteyen Arsenal yönetimi, Bordeaux'un 5 milyon euro'luk teklifine sıcak bakıyor.

Arsenal formasıyla geçirdiği 9 yılda 353 maça çıkan Koscielny, 27 gol atıp 5 de asist yaptı. Bu süre içerisinde 3 FA Cup ve 3 İngiliz Süper Kupası kazandı. Daha önce Lorient, Tours ve gibi takımlarda top koşturan tecrübeli futbolcu, yeniden 'ya dönmek için gün sayıyor.