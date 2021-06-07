ÖZEL | Bir tezahüratla ünlenen oyuncu: Will Grigg

Adına yapılan tezahüratla ünlenen Kuzey İrlandalı forvet Will Grigg yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Will Grigg, Wigan'da 2015/16 sezonunda takımın şampiyon olarak terfi etmesinde büyük rol oynamasının ardından Kuzey İrlanda'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

Turnuvada hiç süre alamayan Grigg, rakip ülkelerin taraftarları tarafından söylenen bir tezahürat sebebiyle büyük bir ün kazandı.

Will Grigg neler söyledi?

Şimdilerde Sunderland forması giyen 29 yaşındaki oyuncu Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

"Şarkı beni asla rahatsız etmedi. Beni rahatsız eden şey insanların beni hedeflerimle değil, sadece onunla ilişkilendirmesiydi. Şarkı Wigan için bir sezonda 25 gol attığım için değil, ismime çok iyi uyduğu için var.

"Küçük kızım hariç, bütün arkadaşlarım ve akrabalarım tezahüratın tadını çıkardı. Kızım ne zaman arkadaşlarıyla oyun oynamaya gitse arkadaşları bu şarkıyı söylerdi.

"Başlangıçta komik olduğunu düşündü ama bir noktadan sonra onu kızdırmaya başladı."

Grigg'in hâyâl kırıklığı...

Kuzey İrlandalı oyuncu, Eur0 2016'da hiç süre alamamasından dolayı hâyâl kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

"Bazen turnuvayı hatırlıyorum ve 'Vay canına ne güzel bir deneyim' diye düşünüyorum. Ancak sonrasında hiç süre alamamanın üzüntüsü oluşuyor.

"Avrupa Şampiyonası kariyerimin şimdiye kadarki en büyük hâyâl kırıklığıydı."

Kuzey İrlanda formasıyla şimdiye kadar çıktığı 12 karşılaşmada iki gol atmayı başaran Grigg, grup maçlarında şarkının kendisine kazandırdığı şöhretin ardından birçok Alman oyuncunun kendisiyle ilgilendiğini ifade etti.

"Mats Hummels, maçtan önce verdiği röportajda şarkıdan bahsetmişti. Ben de sonra ondan forma istemiştim. Çok kibardı. Bana formasını verdi ve hatta beni Alman Milli Takımı'nın soyunma odasına davet etti.

"Oradaki herkes beni hemen tanıdı. Birkaç oyuncuyla sohbet ettim. Hatta Bastian Schweinsteiger ile fotoğraf çekildim."