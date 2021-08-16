ÖZEL | Beşiktaş, Batshuayi'nin sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmaya çalışıyor

Michy Batshuayi transferinde sona yaklaşan Beşiktaş, golcü oyuncunun sözleşmesine opsiyon koydurmak için çabalıyor.

Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından golcü arayışlarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ın adı Diego Costa, Luuk de Jong ve Willian Jose gibi isimlerle anılmıştı.

Ancak son gelişmelerle birlikte siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın da istediği doğrultusunda Chelsea'den Michy Batshuayi transferinde sona yaklaştı.

A Spor kaynaklı habere göre Belçikalı golcü, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için bu gece İstanbul'a gelecek.

Bashuayi'nin transfer sürecini, Goal'ün Chelsea sorumlusu Nizaar Kinsella anlattı.

"Beşiktaş opsiyon istiyor"

Kinsella, golcü oyuncunun Beşiktaş transferine dair şunları söyledi:

"Henüz tüm detaylar tamamen çözülmüş değil ancak Beşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor."

"Ayrıca Chelsea, bu tarz isimleri kiralık göndermek için kulüple en az iki yıllık sözleşmeye sahip olmalarını zorunlu kılıyor."

"Dolayısıyla Chelsea ile oyuncu arasındaki görüşmeler devam ediyor. Kulüp bu şekilde oyuncuların bedelsiz olarak ayrılmasının önüne geçiyor."

Batshuayi’nin kariyeri

2016 yılında Marsilya’dan Chelsea’ye transfer olan Batshuayi, her ne kadar İngiliz ekibinde istikrar yakalayamasa da kiralık olarak birçok önemli kulüpte ve ligde forma giydi.

2017-18 sezonunun ikinci Borussia Dortmund’da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu,14 karşılaşmada dokuz gol bir asistlik bir performansa imza atmıştı.

2018-19 sezonunda ise Valencia ve Crystal Palace formaları giyen Belçikalı isim, dokuz kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

Geride bıraktığımı sezonu da Crystal Palace formasıyla geçiren Batshuayi, 20 karşılaşmada süre alırken bunların yalnızca dokuzuna ilk 11’de başlamıştı. 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda ise iki gol bir asistlik bir istatistik yakaladı.

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile de 35 maça çıktı ve 22 gol kaydetti.

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