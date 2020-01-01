ÖZEL | Bergkamp'ın sihri, Parlour'ın şakaları: Arsenal'ın yenilmez sezonu

Arsenal'ın eski file bekçilerinden Rami Shaaban, İngiliz ekibin efsanevi sezonuyla ilgili önemli detayları Goal'e anlattı.

RÖPORTAJ: Charles Watts | ÇEVİRİ: Can Doğan

2002-2004 yılları arasında kadrosunda bulunan İsveçli kaleci Rami Shaaban, 2003-04 sezonunda İngiliz ekibin “Yenilmezler” kadrosuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Shaaban, o sezon kadroda olmasına rağmen sadece birkaç maçta yedek kulübesinde yer alsa da hiç forma giymedi.

Dennis Bergkamp’ın yeteneklerine, Patrick Vieira’nın tutkusuna ve Ray Parlour’un eşek şakalarına yakından tanık olan Shaaban, bu anları Goal’e anlattı.

Daha fazla takım

Shaaban “Birlikte harika işler yapan bir gruptuk. Tansiyon yükseldiğinde Vieira gibi sakin kalabilen, Ray gibi de şakalar yapabilen insanlara sahiptik. Özellikle maç içerisinde Vieira tamamen farklı bir kişiliğe bürünüyordu. Onun varlığı bizim için çok önemliydi. Arsene Wenger bizi beklentilerle boğmuyordu. Hepimize çok güveniyordu; hatta bana bile. Oynamadığım halde kendimi önemli bir oyuncu gibi hissetmemi sağlamıştı. Onun sayesinde her oyuncu kendine güveniyordu. Bu sayede herkes takım içerisindeki rolünü kabullenmişti. Bana göre Arsene için en büyük görev, sahip olduğu bu kadroda herkesi mutlu etmekti. Bunu da başardı” ifadelerini kullandı.

Arsenal 90 puanla tamamladığı o sezonda oynadığı 38 maçın 26’sını kazanmış ve 12’sinde ise berabere kalmıştı.

Thierry Henry sezonu 30 golle tamamlayarak hem takımının en golcü oyuncusu olmuştu hem de İngiltere kariyerindeki ikinci “Altın Ayakkabı” ödülünü kazanmıştır.

Shaaban, Henry’nin bu performansına rağmen başka bir ismi Fransız oyuncuyla aynı derecede önemli görüyor: Dennis Bergkamp…

“Thierry harika bir oyuncuydu ve bize bir sürü maç kazandırdı ama Dennis Bergkamp’a sahiptik. Dennis kariyerimde birlikte oynadığım en zeki oyuncuydu. Eğer takımımıza Dennis olmasaydı Thierry o performansları gösteremezdi. Çoğu insan Thierry’yi ön plana koyar ama Dennis sahada kimsenin görmediği şeyleri görürdü. Bir sihirbazdı diyebilirim”

2002-03 sezonundaki son 7 maçta alınan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle şampiyonluğu ’a kaptıran Arsenal, 2003-04 sezonuna çok daha hırslı bir başlangıç yapmak istiyordu.

Shaaban, bir önceki sezondan çıkarılan derslerin “Yenilmezler”in oluşumunda büyük bir etkisi olduğuna inanıyor. 2004 yılının Nisan ayının ilk 10 gününde Federasyon Kupası’nda Manchester United’a, Şampiyonlar Ligi’nde ise ’ye elenen Arsenal; ligdeki karşılaşmasının ilk yarısını da 2-1 geride kapatmıştı.

İşler yine kötüye mi gidecek derken sahneye Robert Pires ve Thierry Henry çıktı. Wenger’in öğrencileri Liverpool’u 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Shabaan bu dönem hakkında şu şekilde konuştu:

“Başlangıçta sezonu namağlup tamamlamak aklımızda yoktu. Bir önceki sezonda şampiyonluğu kendi elimizle verdiğimiz için önceliğimiz sadece lig şampiyonluğunu elde etmekti. 2002-03 sezonunda daha iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum ama maalesef sonuç alamadık. 2003-04 sezonunda ise bir karakter oluşturduk. Bu da namağlup lig şampiyonluğunu bize getirdi. Chelsea’ye elendikten sonra Liveprool karşısında geri düştüğümüzde maçı kazanmayı beklemiyordum. Eğer dediğim o karakter olmasaydı o maçı kazanamazdık”

44 yaşındaki eski futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

“Günler ilerledikçe sezonu namağlup tamamlayabileceğimize inanıyorduk ama sonuna kadar bunu hiç konuşmadık. Hatta bunu başarana kadar, ne anlama geldiğimi gerçekten bilmiyorduk. Üzerinden 15 sene geçmesine rağmen insanlar hala o sezon hakkında konuşuyor. Bu sezon Liverpool’u izlerken ne zaman yenilecekler diye düşünüyordum. Aynı şeyi geçen sene de yaşadım. onları yendiğinde çok mutlu olmuştum. Bu başarının bizim için anlamı çok büyük”

4-2 kazanılan Liverpool maçının ardından, ile 0-0 berabere kalan Arsenal, bir sonraki hafta Leeds United’ı 5-0 mağlup etmişti. Ligin 34. haftasında deplasmanında alınan 2-2’lik skor şampiyonluğun garantilenmesine yetmişti.

Sezonun son dört haftasında karşılaştıkları Birmingham City, Portsmouth, ve maçlarını da kaybetmeyen Arsenal, 1889 yılında aynı başarıyı gösteren Preston North End’den sonra İngiltere’deki en üst düzey ligi yenilmeden bitiren ilk takım oldu.

Shaaban bu başarıyı sadece oyuncuların yeteneklerine bağlamıyor:

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“Ciddi olmamız gerektiği yerde ciddi oluyorduk ama birlikte kahkahalarla güldüğümüz anlar da hiç de az değildi. Sezonu yenilmeden tamamlamak için Ray Parlour gibi insanlara da ihtiyacınız var. Her zaman yoğun bir şekilde rekabetçi olamazsınız, arada nefes almaya da ihtiyacınız olabilir. İşte Ray size bu fırsatı sağlıyordu. Şampiyonluğu garantiledikten sonra oynadığımız Birmingham maçında yedek kulübesinde Ray’in yanında oturuyordum. Kanu ve Martin Keown’un madalya kazanabilmesi için son maçlarda süre alması gerekiyordu. O maçta iki oyuncu değişikliği hakkını kullanmıştık ve Arsene, Martin’i ısınmaya göndermişti. Oyuna girecek son oyuncu o olacaktı. Ray yanıma geldi ve Martin’in yanına gidip Jens Lehmann’a bir şey olduğunu ve oyuna gireceğimi söylememi istedi. Utangaç olduğumu ve böyle bir şey diyemeyeceğimi söyledim. Bu cevabımdan sonra Ray ısınmaya çıkıp Martin’e planladığı şakayı yaptı. Martin’in suratını görmeniz lazımdı. Elinden şekeri alınan bir çocuk gibi kaldı. Bu harika bir andı”

Rami Shaaban, Ray Parlour hakkındaki sözlerini şöyle noktaladı:

“Ray, kreşteki bir çocuk gibiydi. Her zaman birilerinin şortlarını aşağı indirirdi. Dünya çapında oyuncular bile bu harekete çok gülüyorlardı. Ray bir tek Jens’e bunu yapma cesaretini gösteremedi. Çünkü alacağı tepkinin farkındaydı”