ÖZEL | Begüm Üresin: Kadınların başaramayacağı bir iş yok

Kadınlar U17 Milli Takım Teknik Direktörü Begüm Üresin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mackolik'in sorularını yanıtladı.

Özel Röportaj | Merve Yenidünya @merveyenidunya & Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Çocukluğundan beri içindeki futbol tutkusunu büyüten ve geliştiren Begüm Üresin, 2014'ten bu yana Futbol Federasyonu'na bağlı olarak yardımcı antenörlük görevi yapıyor. Bunun yanı sıra bu sene Kadınlar U17 Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevini üstlendi.

Onun hikayesi daha yeni başlıyor.

Mackolik, Begüm Üresin ile futbol dünyasında kadın olmayı konuştu:

Daha fazla takım

İlk adımı sokaklarda futbol oynayarak attığını söyleyen Begüm Üresin, başlarda ailesinin desteğini pek göremediğini ama bunun zamanla değiştiğini söylüyor: "Ailem futboldan uzaklaştırmak için beni basketbola yazdırdı, tenis de oynadım. Daha sonra üniversitede futbol takımına girdim. O dönemden beri liglerde 5-6 sene görev aldım. Ondan sonra antrenörlük boyutunda da kurslara gelip kendimi geliştirdim. Bu işe başladıktan sonra kopamıyorsun. Futbol hayatımın en büyük tutkusu."

Ülke şartlarında futboldan hayatını kurtarma şansının olmadığının altını çizen Üresin, bu alanda kadın olmak ile ilgili pek fazla sıkıntı yaşamadığını ifade ederken en büyük yardımcısının yardımcılığını yaptığı Kadınlar A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör olduğunu dile getirdi:

Oyuncuyken birtakım sorunlarla karşılaştım ama milli takımda çalışırken benim en büyük destekçim Necla Hoca oldu. Çünkü o bu olayları yaşayıp bize önayak olduğu için o sorunlar bize azalarak yansıdı. Tabii ki her zaman kadınların bu işi yapamayacağı yönünde bir bakış açısı var ama ben bunu biraz kırdığımızı düşünüyorum. Şu an teknik ekibimizin hepsi kadınlardan oluşuyor ve başarıyla devam ediyoruz. Tolunay Kafkas ve Oğuz Çetin bize görev verdiler ve kadınların bu işi yapabileceğine inanıyorlar. Biz de onların bize olan inançlarını kırmamak için çalışıyoruz."

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Kendini futbola adamak isteyen genç kadınlara pes etmemeleri gerektiğini söyleyen Begüm Üresin, sporda cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına oldukça fazla mesai harcadıklarının altını çizdi:

"Proje anlamında çok fazla çalışıyoruz. İlk hedefimiz, ufak yaş grubundaki oyuncu havuzumuzu geliştirmek, onları potansiyel ve eğitim anlamında taşıyabildiğimiz kadar yukarı taşımak. Bunları da yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz, yurt dışında transferlerimiz başladı. Artık yurt dışından da oyuncularımız talep görüyor. Bunun dışında eğitim anlamında hepsi üniversite mezunu, hatta millilik sayesinde atanıp öğretmen olan çok fazla oyuncumuz var. Kadın futbolunun gelişimi için de çok fazla proje yapılıyor. İlerleyen dönemlerde de bunların meyvesini alacağımızı düşünüyorum."

Son olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kadınlar U17 Milli Takım Teknik Direktörü Begüm Üresin, "Türk kadınları gerçekten çok inatçı. Biz tuttuğunu koparan bir halkız. O yüzden Türk kadınının başaramayacağı bir iş yok diye düşünüyorum. Bunun da büyük örneklerini biz burada gösteriyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.