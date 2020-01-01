ÖZEL - Batuhan Karadeniz: "En büyük yanlışı Türk milletine yaptım"

Batuhan Karadeniz, Mackolik'e özel açıklamalarda bulundu...

RÖPORTAJ | Yağız Okul @okulyagiz

Kariyerini TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da sürdüren golcü oyuncu Batuhan Karadeniz, Mackolik Instagram canlı yayınında hakkındaki merak edilen sorulara yanıt verdi.

Mackolik ve Goal editörü Yağız Okul'un sorularını yanıtlayan Batuhan, karantina günleri ve kariyerine dair merak edilen anıları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Batuhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evdeki günlerini anlatırken, "Evde çalışmalarıma devam ediyor ve bir an önce işime dönmek istiyorum. Bu zorlu şartlar altında mutlu kalmaya çalışıyoruz. Ligler açıldığında nasıl bir performans sergileyeğimizi bilemiyoruz tabii, sonuçta evde kısıtlı bir şekilde çalışıyoruz. Beslenmeme ve formda kalmaya dikkat ediyorum." diye konuştu.

Daha fazla takım

"Çocukluğumu yaşayamadan adam oldum"

28 yaşındaki oyuncu, kariyerinin kalan bölümlerindeki hedeflerine dair şöyle konuştu: "6 ay Trabzon'da ve 6 ay İsviçre'de geçirdiğim süreç dışında kötü bir sezon geçirdiğimi düşünmüyorum. Kendimi insanlara yanlış tanıtmam ve medyanın yanlış yönlendirmesi de bazı şeylerde etkili oldu. Benim hedefim her zaman en üst ligde, en iyi şartlar altında futbolu bırakmak. Kariyerime başladığımda Beşiktaş'ta 15 sene oynayıp futbolu bırakmak vardı. Orada yetiştim, top toplayıcılık yaptım. Ben her şeyi çok erken yaşadığım için sıkıntı yaşadım. Çocukluğumu yaşayamadan adam oldum. O zamanlar istedi beni, hayal gibi geliyordu. Beşiktaş maçlarını evden kaçarak izliyordum. Sonra bir baktım, 6 ay sonra derbi oynuyorum!"

"Hayatımdaki en büyük yanlışı Türk milletine yaptım"

Kariyeri boyunca yanlışlar yaptığını da itiraf eden Batuhan, "Zamanında yanlışar yapmadım mı? Yaptım. Ama ne takım arkadaşlarıma, ne de bir teknik direktörüme yanlış yaptım. Benim tek yanlışım milletimize oldu. O zamanlarki cahiliyet dönemim olmasaydı, milli formayı uzun yıllar giyebilecek ve uzun yıllar Milli Takımı forvet arayışına sokmayacak bir oyuncuydum. Bu benim hayatım boyunca en büyük pişmanlığım olacak. Ama ben hiçbir şey için geç olmadığına inanıyorum. Çalışmalarımı da en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum. Tekrar başarabileceğime inandığım için son çırpınışları yapıyorum." diye konuştu.

" 'ye gittim, havalimanından geri döndüm!"

Golcü oyuncu, yaşadığı en ilginç transfer hikayesini şöyle anlattı: "Getafe'ye transfer olmak için İspanya'ya gittim. Başkanları çok mutlu, ben çok mutluyum. Avukat aradı, 'Batuhan aynı sezon içinde 3. takımda oynayamazsın, transfer iptal' dedi. 'da 20 dakika oynadığımı ben bile unutmuşum. Beşiktaş'la sözleşmemi feshetmiştim, sordum avukata ne yapacağım diye, 'Evde oturursun artık' dedi bana ve altı ay evde oturdum. Amatörlüğe bakar mısın, bir de Türkiye'nin en iyi avukatlarıyla, menajerleriyle çalışıyoruz."

"Fatih Terim biraz daha konuşsa ağlayacaktım"

A Milli Futbol Takımı'na ilk çağrıldığı anısını da anlatan Batuhan, şöyle konuştu: "Fatih hoca bizim babamızdır, futbolcu olup da onu sevmeyen çok nadirdir. Ben de 17-18 yaşlarında A Milli Takım'a çağrıldım. Evdeydim, kulüp doktoru arayıp bana Milli Takım doktorunun durumumu sorduğunu, beni takım çağırabileceklerini söyledi. Başta inanmadım ama performansım da iyiydi o dönem. Sonra kadro açıklandı, her yerden beni aramaya başladılar, 'Batuhan kadrodasın' diye. Bindim arabaya gittim, antrenmanlara çıkmaya başladım. Fatih hoca bana bazı şeyler anlatıyor ama ben de beni oynatmayacağını düşünüyorum. O dönem Avrupa Şampiyonası elemesi oynayacaktık. Kadroda olacağıma hiç inanmıyordum ama kadroya bir baktım ilk 11'de ben de varım. Neredeyse ağlayacaktım. Şoke oldum. Bosna Hersek maçıydı, iyi de başlamıştık ama 24. dakikada omzum çıktı. Omzumu takmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Doktora, 'Cengiz abi şu kolumu tak ben oynayacağım' diyorum ama o da, 'Nereye oynayacaksın oğlum!' diyor. Milli formayı yakalamışım, oynamak istiyorum ama omzum yerine oturmadı. Büyük bir şanssızlıktı benim için. Okyanusu geçtim, derede boğuldum! Fatih hoca bana maçtan önce, 'Ne yaparsan yap, ben seni bugün 90 dakika sahada tutacağım. Ben sana senin kendine inandığından daha çok inanıyorum' demişti. O an çok duygulanmıştım, konuşma biraz daha uzasa ağlayacaktım."

"Kimi sevdiysem hep terk edildim!"

Batuhan, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birisiyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Bir menajerim vardı. Bana dedi ki, ' veya , birini seç gidiyoruz'. Ben ise Eskişehirspor'a gitmeyi tercih ettim. Böyle bir akıl var mı? Bu tercihi yapmamdaki sebep ise Eskişehirspor'da çok sevilmemdi. Futbolcu olmak isteyen arkadaşlara şunu öneririm, 'Bir kulübü sevme, bağlanma.' Ben kimi sevdiysem hep terk edildim. Futbolda duygusallığa hiç yer yok. Ben profesyonel olamadım, profesyonel olmak lazım. Beşiktaş'tayken de başka takımlar istedi, ama gidemedim. Doğru insanların yönlendirmesi de çok önemli. Benim yarı kapasitemde olan oyuncular çok iyi yerlere geliyor. Bu tamamen çevre ve doğru yönlendirmeyle alakalı."