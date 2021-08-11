ÖZEL | "Batshuayi, Trabzonspor'a gitmek istemedi, ama Beşiktaş olabilir"

Goal’ün Chelsea sorumlusu Nizaar Kinsella, Beşiktaş’ın gündemindeki Batshuayi’yi değerlendirdi.

Vincent Aboubakar’ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların adı Diego Costa, Luuk de Jong ve Willian Jose gibi isimlerle anılmıştı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ın bu tecrübeli isimlerden sonra Chelsea’den Michy Batshuayi ile ilgilendiği de iddia edildi.

Belçikalı golcü, geride bıraktığımız sezonu bir diğer Premier Lig takımı olan Crystal Palace’ta kiralık olarak geçirmişti.

Goal’ün Chelsea sorumlusu Nizaar Kinsella, Batshuayi’nin muhtemel Beşiktaş transferini ve golcü oyuncunun son durumunu değerlendirdi:

“Batshuayi İngiltere dışındaki tekliflere açık”

“Michy Batshuayi, İngiltere dışından gelen teklifleri de değerlendirmek istiyor ve Chelsea de oyuncuyu düşük bir bonservis bedeli karşılığında göndermeye sıcak bakıyor.”

“Leeds United’ın bir ilgisi olmuştu ancak daha sonradan transferden vazgeçtiler.”

“Trabzonspor olmadı ama Beşiktaş ihtimaller dahilinde”

“Ayrıca Trabzonspor da Batshuayi ile ilgilenmişti ancak oyuncu bu teklife olumlu yaklaşmadı. Henüz Beşiktaş iddiaları hakkında net bir bilgim yok ama kağıt üzerinde mantıklı duruyor, bence gerçekleşebilir.”

Michy Batshuayi'nin Crystal Palace karnesi

“Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giydi ve bazı sorunlar yaşadı. Ayrıca teknik direktör Roy Hodgson ile de birtakım problemleri vardı.”

“Batshuayi yoluna Chelsea’de devam etmeyecek, ama transfer gerçekleşirse Türkiye’de başarılı olabilir.”

Batshuayi’nin kariyeri

2016 yılında Marsilya’dan Chelsea’ye transfer olan Batshuayi, her ne kadar İngiliz ekibinde istikrar yakalayamasa da kiralık olarak birçok önemli kulüpte ve ligde forma giydi.

2017-18 sezonunun ikinci Borussia Dortmund’da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu,14 karşılaşmada dokuz gol bir asistlik bir performansa imza atmıştı.

2018-19 sezonunda ise Valencia ve Crystal Palace formaları giyen Belçikalı isim, dokuz kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

Geride bıraktığımı sezonu da Crystal Palace formasıyla geçiren Batshuayi, 20 karşılaşmada süre alırken bunların yalnızca dokuzuna ilk 11’de başlamıştı. 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda ise iki gol bir asistlik bir istatistik yakaladı.

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile de 35 maça çıktı ve 22 gol kaydetti.

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