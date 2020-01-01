ÖZEL | "Barcelonalı taraftarlar bunu hak etmiyor"

Lionel Messi'nin Barcelona'ya transferinde yer alan menajer Horacio Gaggioli, olası bir ayrılığın taraftarlara haksızlık olacağını söyledi.

'nin 'ya transfer olmasını sağlayan menajer Horacio Gaggioli, Arjantinli yıldızın ayrılık iddiaları hakkında konuştu.

Goal'e özel açıklamalarda bulunan Gaggioli, Messi'nin ayrılığının, taraftarlar açısından haksızlık olacağını söylerken, "Ayrılma isteğini anlayamıyorum. Messi, Barcelona'da harikalar yarattı. Bir kağıt peçeteye attığı imzayla Barcelona'ya gelen Messi'nin, 20 yıl sonra ayrılması mümkün değil. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Umarım bu kararından dönebilir" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, bugün yaptığı açıklamada ise oğlunun Barcelona'da kalmasının 'zor' olduğunu dile getirdi.