ÖZEL | Barcelona'da Ter Stegen krizi

Katalan ekibin Alman file bekçisiyle yaptığı sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi.

İspanya ekiplerinden , sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan kalecisi Marc-Andre ter Stegen'i takımda tutmaya çalışıyor.

Ancak gösterdiği performansla kendini kanıtlayan Alman file bekçisinin talepleri Barcelona'yı zorluyor.

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Goal'ün kulübe yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Ter Stegen'in istediği yıllık ücret 15 milyon euro.

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Eğer Barcelona bu talebi kabul ederse Ter Stegen, 'nin ardından kulübün en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak.

Katalan ekipte altıncı sezonunu geçiren 27 yaşındaki kalecinin adı ile anılıyor.