ÖZEL | Barcelona'da Ter Stegen krizi
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan kalecisi Marc-Andre ter Stegen'i takımda tutmaya çalışıyor.
Ancak gösterdiği performansla kendini kanıtlayan Alman file bekçisinin talepleri Barcelona'yı zorluyor.
Goal'ün kulübe yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Ter Stegen'in istediği yıllık ücret 15 milyon euro.
Eğer Barcelona bu talebi kabul ederse Ter Stegen, Lionel Messi'nin ardından kulübün en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak.
Katalan ekipte altıncı sezonunu geçiren 27 yaşındaki kalecinin adı Chelsea ile anılıyor.