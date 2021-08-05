ÖZEL | Barcelona'da deprem! Lionel Messi ayrılmanın eşiğinde

Lionel Messi ile Barcelona yönetimi arasındaki sözleşme görüşmeleri geri dönülemez bir noktaya geldi.

EURO 2020 ve Copa America'nın sona ermesiyle birlikte dünya futbolunun bir numaralı gündemi haline gelen Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı sorusunda sürpriz gelişmeler yaşanırken, İspanya'dan gelen haberler iki tarafın anlaşmasının zor olduğu ve Messi'nin Barcelona'ya veda edebileceğini şeklinde.

Goal İspanya'dan Francisco Rico Lozano'nun aktardığı bilgiye göre daha önce 2026'ya dek sürecek yeni bir sözleşme için anlaşmaya varan tarafların bir araya geldiği son görüşme olumsuz sonuçlandı ve Messi'nin babası ile kulüp yönetimi, beklenenin aksine görüşmenin sonunda çeşitli tutarsızlıklar nedeniyle yeni sözleşme imzalamadı.

Ayrılmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı

Öte yandan Marca'da yer alan habere göre Messi şu anda Barcelona ile anlaşma noktasından her zaman olduğundan daha uzakta görünürken, başkan Joan Laporta da bu durumun farkında. Messi'nin Barcelona'dan ayrılmaya hiç bu kadar yakın olmadığı belirtilen haberde, ayrılık kararının Barcelona'nın politikasını değiştireceğine vurgu yapıldı.

Birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu olan Messi, Barcelona'da 10 La Liga şampiyonluğu yaşarken, dört kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı. Son olarak Arjantin Milli Takımı ile Copa America'yı kazanma başarısı gösteren Messi'nin Katalan devinden ayrılması halinde PSG'ye ya da Inter Miami'ye transfer olması bekleniyor.

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