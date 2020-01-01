ÖZEL | Barcelona Wijnaldum'u istiyor

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Liverpool'la olan sözleşmesinin son senesine giren Georginio Wijnaldum'u transfer etmeye hevesli.

Karışıklığın had safhada olduğu , hem gönderilecek hem de transfer edilecek oyuncularla ilgilenmeye devam ediyor.

Goal'ün kaynaklarına göre Barcelona, 'dan Georginio Wijnaldum'u bu transfer döneminde kadrosuna katacak.

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İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son senesine giren Wijnaldum'un kulüpten ayrılması yüksek ihtimal olarak görünüyor. Hollandalı oyuncuyla yeni sözleşme için Liverpool'un çok da istekli olmadığı biliniyor.

Daha fazla takım

Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Wijnaldum'u Barcelona görmek isten ise Ronald Koeman. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için önce Barcelona'nın eldeki oyuncularını göndermesi gerekiyor.

Ivan Rakitic ile yollarını ayıran Katalanlar, Arturo Vidal'i de göndermek istiyor.