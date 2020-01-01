ÖZEL | Barcelona Wijnaldum'u istiyor
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Karışıklığın had safhada olduğu Barcelona, hem gönderilecek hem de transfer edilecek oyuncularla ilgilenmeye devam ediyor.
Goal'ün kaynaklarına göre Barcelona, Liverpool'dan Georginio Wijnaldum'u bu transfer döneminde kadrosuna katacak.
İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son senesine giren Wijnaldum'un kulüpten ayrılması yüksek ihtimal olarak görünüyor. Hollandalı oyuncuyla yeni sözleşme için Liverpool'un çok da istekli olmadığı biliniyor.
Hollanda Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Wijnaldum'u Barcelona görmek isten ise Ronald Koeman. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için önce Barcelona'nın eldeki oyuncularını göndermesi gerekiyor.
Ivan Rakitic ile yollarını ayıran Katalanlar, Arturo Vidal'i de göndermek istiyor.