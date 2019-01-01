ÖZEL | Barcelona, Vitao ile Luan Candido için 20 milyon euro ödemeye hazır
Genç oyuncularla kadrosunu gelecek için planlayan Barcelona, Brezilyalı iki oyuncu için önemli bir ücreti gözden çıkardı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Katalan devi, Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta top koşturan iki genç savunmacıyı gözüne kestirdi.
19 yaşındaki stoper Vitao ile 18 yaşındaki sol bek Luan Candido'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Barcelona, transferi bitirebilmek adına büyük efor harcıyor. Katalan ekibinin temsilcileri Brezilya'da temaslarını sürdürürken bu iki transferin toplamda 20 milyon euro dolaylarında tamamlanması bekleniyor.
Brezilya pazarına yönelen Barcelona, ara transfer döneminde de Atletico Mineiro'dan 20 yaşındaki sağ bek Emerson'u transfer etmişti. Temmuz ayında takıma katılacak olan Emerson için Barcelona 12 milyon euro ödemişti.