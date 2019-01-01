ÖZEL | Barcelona ve Real Madrid, Fabian Ruiz'i transfer etmek için mücadele ediyor

İki ezeli rakip, Napoli'nin İspanyol oyuncusunu transfer etmek için kolları sıvadı.

ve , 'nin orta saha oyuncusu Fabian Ruiz için karşı karşıya geldi.

2018 yazında 'ten 30 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki oyuncu, Goal'ün edindiği bilgilere göre hem Barça hem de Real'in transfer listesinin tepesinde yer alıyor.

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Önümüzdeki iki transfer döneminde orta sahasında değişiklik yapmayı planlayan Barcelona, Ivan Rakitic için uygun bir teklif geldiğinde Hırvat oyuncuyu elden çıkarmayı düşünüyor. Rakitic'in yerine düşünülen oyuncu ise Ruiz. 2017'de Ruiz'i kadrosuna katmaya çalışan ama Real Betis'i ikna edemeyen Katalan ekibi, bu defa Napoli'nin kapısını daha iyi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Real Madrid de yaşlanan orta sahasını yenilemek amacında. Luka Modric sözleşmesinin son yılında, Toni Kroos ise yeni yılda 30 yaşına girecek. Mor-beyazlılar yaz transfer döneminde Paul Pogba, Christian Eriksen ve Donny van de Beek başta olmak üzere bir dizi yüksel profilli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışmış; ama hedefine ulaşamamıştı. Real Madrid'in hedefinde ise artık Ruiz yer alıyor.

Napoli'nin ise Ruiz'i satma niyeti bulunmuyor. İtalyan ekibi Ruiz'e içinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.