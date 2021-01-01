ÖZEL | Barcelona ve Lionel Messi görüşmelere başladı

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta arasında görüşmeler başladı. Ancak halen resmi bir teklif yok.

Joan Laporta ile Lionel Messi'nin babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi arasındaki görüşmeler başladı.

Goal'ün edindiği bilgilere görüşmeler yolunda ve sıcak ilişki içinde devam ediyor. Ancak Lionel Messi için Barcelona henüz resmi bir sözleşme teklif getirmedi.

Öte yandan Arjantinli yıldızın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Lionel Messi neyi bekliyor?

Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmasını sağlayacak olan şey maddiyat olmayacak.

Arjantinli oyuncu öncekikle kulübün kendisine sunabileceği spor projesini görmek istiyor. Bu çerçevede, Barcelona'nın önümüzdeki yıl hangi teknik direktörün takımın başına getireceğinin kesinleşmesi gerekiyor.

Diğer yandan göreve Mart ayında başlayan Barcelona yönetimi de maddi durumu tam hatlarıyla idrak edebilmek için üzerinde çalışan raporların hazırlanmasını bekliyor. Bu süreç tamamlanınca harekete geçmek daha kolay olacak.

Goal, her iki taraf arasında görüşmeler yapıldığını, bir anlaşmaya varma eğiliminin olumlu olduğunu ve önümüzdeki günlerde de başta başkan Joan Laporta olmak üzere yöneticilerin Messi tarafıyla temaslarına devam edeceğini teyit etti.

Ancak, son noktada yeni bir sözleşme teklifi resmi olarak henüz Messi'nin masasında değil.

Lionel Messi'nin Barcelona kariyeri

Lionel Messi, küçük yaşta katıldığı Barcelona ailesinden hiç çıkmadı.

Katalan ekibiyle 778 maça çıkan yıldız oyuncu, 672 gol kaydetti. Kulüp tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu olarak yerni sağlamlaştırdı.

Ayrıca 10 kez La Liga ve 4 defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.