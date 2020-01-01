ÖZEL | Barcelona ve Juventus genç oyuncularını takas ediyor

Alejandro Marques ve Matheus Pereira'yı takas etmeye hazırlanan iki dev kulüp, anlaşmanın son aşamasına geldi.

ve , genç oyuncuları Alejandro Marques ve Matheus Pereira'yı birbirleriyle takas etmeye hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre; her iki kulüp de bu iki oyuncunun dahil olduğu bir anlaşmayı kabul etti. Barça ve Juventus, bu anlaşmayı aynı zamanda ilişkilerini güçlendirecek bir hamle olarak görüyor.

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Önümüzdeki saatlerde sağlık kontrollerini tamamlayacak olan Marques, büyük ihtimalle Juventus'un 23 yaş altı takımında forma giyecek.

Juventus'un 'a kiraladığı Pereira ise Fransız ekibindeki süresini doldurduktan sonra Barcelona'ya katılacak. 'da genç takım düzeyinde 10 defa milli olan Pereira, bu sezon Dijon'da da 10 kez forma giymişti.

Öte yandan Barça ve Juventus'un Ivan Rakitic ve Federico Bernardeschi'nin birbirleriyle takasta kullanılmaları için de görüştükleri; ancak bu konuda bir anlaşmaya varamadıkları öğrenildi.