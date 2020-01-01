ÖZEL | Barcelona, Setien ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
Barcelona'da Quique Setien'e yol göründü.
Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre alınan sonuçlarda radikal değişiklikler yaşanmadığı ve şampiyon olunmadığı sürece Katalan ekibi, teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayıracak.
Ocak ayında Ernesto Valverde'nin ardından göreve gelen Setien, özellikle alınan kötü sonuçlar sonrasında soyunma odasındaki güveni kaybetti.
An itibarıyla Real Madrid'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Barcelona'nın bu sezonu şampiyon tamamlamaması durumunda Setien takımdan gönderilecek.
Takıma geldiğinde iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan Setien'in bu şartlar altında devam etmesi beklenmiyor.
Barcelona'daki özellikle Lionel Messi ve Gerard Pique gibi güçlü isimler de Setien'e karşı cephe aldı ve 62 yaşındaki çalıştırıcının taktik anlayışının karmaşık olduğunu düşünüyorlar.
Oyuncuların yanı sıra yönetimin de güvenini kaybeden Setien'in devam edebilmesi için tek koşul sezonu şampiyon tamamlamak.