ÖZEL | Barcelona, Philippe Coutinho'yu Bayern Münih'ten geri almayacak

Bayern Münih'te de istenilen performansı sergileyemeyen Coutinho'nun Barça'ya geri dönebileceği iddialarına Katalan kulübünden yalanlama geldi.

'nın 'te kiralık olarak oynayan Philippe Coutinho'yu geri getirmek gibi bir amacı yok.

Katalan ekibinin, iki yıllığına kiraladığı oyuncusu için Bayern ile yaptığı anlaşmanın süresini kısaltmak istediği iddia ediliyordu. Ama Goal'e açıklamalarda bulunan kulüp sözcüsü, bu iddiaları yalanladı.

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'dan astronomik bir bedel karşılığında transfer edilen, ama Barcelona'da beklentileri karşılayamayıp Bayern'e kiralanan Coutinho'nun Alman ekibindeki performansı da tatmin edici olmadı.

Daha fazla takım

Şu ana kadar oynadığı 24 maçta yedi gol sekiz asistlik bir performans sergileyen Coutinho'dan daha fazlası bekleniyordu. Bu durum karşısında Bayern'in tam zamanlı bir anlaşmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, Barça'nın da ocak ayı içinde Coutinho'yu geri almaya hazır olduğu söyleniyordu.

Goal'e konuşan Barcelona kulüp sözcüsü, "Daha önce anlaştığımız gibi, Coutinho en azından bu sezonun geri kalanını Bayern'de geçirecek. Bunun dışındaki her iddia gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.