ÖZEL | Barcelona, Luis Suarez'in yerine Lautaro Martinez ve Erling Haaland'ı düşünüyor

Bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken iki genç golcü, Barcelona'nın transfer listesine girdi.

, Luis Suarez'in halefi olarak Lautaro Martinez ve Erling Braut Haaland'ı belirledi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Katalan kulübünün gelecek yaz transfer dönemindeki ilk hedefleri bu iki oyuncu olacak.

Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasının ardından 'de ilk 11'e terfi eden ve şu ana dek Inter'de çıktığı 16 maçta 8 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Martinez'in Milano kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Inter ise oyuncusunu bırakmak istemiyor. Mavi-siyahlı kulüp bu yüzden Arjantinli oyuncuyla içinde 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

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Salzburg'da çıktığı 18 maçta 26 gol atan Haaland ise, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçta attığı yedi golle dikkatleri üzerine çekti.

19 yaşındaki Norveçli golcünün adı Avrupa'nın birçok dev kulübüyle anılıyor. Bu kulüplerden biri olan , Haaland'ı ocak ayında transfer edip, sezon sonuna kadar Salzburg'a kiralamayı planlıyor.

, ve de Haaland ile ilgilenen diğer kulüpler olarak öne çıkıyor. Haaland'ın tecrübe eksikliğine rağmen potansiyeli sayesinde transfer olacağı kulübe 100 milyon euro'ya mâl olacağı düşünülüyor.