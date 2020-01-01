ÖZEL | Barcelona, Lautaro Martinez'e teklifini hazırladı

Barcelona, Inter'in gözde yıldızı Lautaro Martinez için bütçesini belirledi.

Dünya futbolu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mali açıdan ciddi bir krizle boğuşsa da, 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Katalan devi, bir süredir gündeminde olan 'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez'e yıllık 10 milyon euro'luk bir teklif sunmayı planlıyor.

Bilindiği üzere Lautaro Martinez'in sözleşmsinde 15 Temmuz 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 111 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

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Öte yandan 'nin de Martinez ile ilgilendği ancak İngiliz ekibinin öncelikli transfer hedefinin 'dan Jadon Sancho olduğu da gelen haberler arasında.