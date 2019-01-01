ÖZEL | Barcelona, Jovic transferinde Chelsea ve Bayern Münih ile yarışıyor

Barcelona, Eintracht Frankfurt forması giyen Luka Jovic için Chelsea ve Bayern Münih ile yarışıyor. Barça ile Alman ekibi arasında fiyat uçurumu var.

Eintracht Frankfurt'un Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Luka Jovic için dünya devleri sıraya girdi.

Goal'ün edindiği bilgiye göre; Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih ve Chelsea, Bundesliga'da gol krallığının zirvesinde bulunan Luka Jovic'i kadrosuna katmak için yarışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Jovic'in Katalan ekibiyle anlaştığı iddia edilmişti. Ancak Alman ekibi, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katacağı 21 yaşındaki golcü futbolcu için 60 milyon euro talep ediyor. Barcelona'nın Jovic için gözden çıkardığı bonservis bedeli ise 35 milyon euro.

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Chelsea yetkilileri ise Maurizio Sarri'nin kulüpteki geleceğinin belli olmaması sebebiyle bu transfere temkinli yaklaşıyor.

Jovic ise Barcelona'ya transferinin gerçekleşmemesi halinde Bayern Münih'e transfer olmaya ve eski teknik direktörü Niko Kovac ile yeniden buluşmaya sıcak bakıyor.

Genç futbolcu geçtiğimiz günlerde SportsBuzzer'a yaptığı açıklamada, "Bu kadar büyük kulüplerin benimle ilgilenmesi onur verici bir durum. Şu anda Frankfurt'un başarısına odaklandım" ifadelerini kullanmıştı.