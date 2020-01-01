ÖZEL | Barcelona, Coutinho ile bütçe yaratmak istiyor

Yıldız oyuncu transferleri için 125 milyon euro'luk bir bütçe oluşturmak isteyen Katalan ekibi, Philippe Coutinho'yu elden çıkarmak istiyor.

, 'te kiralık olarak forma giyen Philippe Coutinho'yu satarak Neymar ve Lautaro Martinez için bütçe yaratmak istiyor.

Ancak Bavyera ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun 80 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. Öte yanan sezon sonunda Barcelona'ya geri dönme ihtimali bulunan Coutinho'nun Camp Nou'daki geleceği de belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Quique Setien, Brezilyalı golcünün takıma katkı sağlayacağını düşünse de Goal kaynaklarının ulaştığı bilgiye göre yönetim, Coutinho'yu başka takıma satarak Neymar ve Martinez için transfer bütçesi oluşturmayı planlıyor.

Daha fazla takım

Barcelona bugüne kadar satılan, kiralanan ve yapılan gelecek transfer anlaşmalarıyla bugüne kadar 85 milyon euro elde etti. Ancak buna 40 milyon euro daha eklemek isteyen Katalan devi, bu geliri Coutinho üzerinden kazanmak istiyor.

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Premier Lig ekipleri ile de adı geçen Coutinho'nun meanjeri, daha önceden oyuncusunun İngiltere'ye dönmekten mutlu olacağını da dile getirmişti.

Coutinho, 2018 yılında 'dan 160 milyon euro'ya transfer edimişti.

Barcelona, Lautaro Martinez transferini gerçekleştiremezse Alexander Isak'i alternatif olarak düşünüyor.