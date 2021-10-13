ÖZEL | Barcelona 600 milyon euro'luk imzayı 17 Ekim'e yetiştirecek

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Barcelona, taraftarlarına müjdeli haberi vermek üzere.

Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından yeni bir kadro yapılanmasına giden ve genç oyunculara daha fazla ağırlık veren Barcelona, altyapısından yetişen genç yıldız Pedri ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Pedri ile 2026'ya dek sürecek bir anlaşma imzalamaya hazırlanan Katalan ekibi, oyuncunun serbest kalma bedelini ise 600 milyon euro olarak belirleyecek.

İki tarafın bir süredir devam eden görüşmelerinde anlaşmanın büyük oranda tamamlandığı belirtilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Yönetim kurulu Pedri'nin yeni sözleşmesini 17 Ekim'de kulüp üyeleriyle yapılacak toplantıya yetiştirmeye çalışırken, son imza için son detaylar konuşuluyor.

Kısa sürede vazgeçilmez oldu

Yapılacak yeni sözleşmeyle birlikte maaşında iyileştirme yapılacak olan Pedri bir süredir takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtiyordu. Öte yandan Barcelona yönetiminin sözleşmedeki 600 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ise PSG ve Manchester City gibi çok zengin takımlara karşı bir önlem olarak gördüğü vurgulandı.

Mevcut durumda Barcelona kadrosunun en az kazanan oyuncularından biri olan Pedri, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 52 maça çıkarken, sezonu dört gol ve altı asistle tamamlamıştı. EURO 2020'de İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan 18 yaşındaki yıldızın önümüzdeki yıllarda Avrupa futboluna damga vurması bekleniyor.

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