ÖZEL | Bacary Sagna: Mbappe PSG'de kalmalı

Daha önce Arsenal ve Manchester City formaları giyen Bacary Sagna, vatandaşı Kylian Mbappe'nin bir sene daha Paris'te kalması gerektiğini söyledi.

Eski Fransız milli futbolcu Bacary Sagna, adı ile sık sık anılan 'in 21 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'nin en az bir sezon daha takımdan ayrılmaması gerektiğini ifade etti.

Goal'e açıklamalarda bulunan Sagna şöyle söyledi: "Mbappe'nin bir sezon daha Paris'te kalması onun için daha iyi. Paris Saint-Germain'in iyi bir ekibi var ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ellerinde iyi bir fırsatları olduğunu düşünüyorum."

"Özgüvenle oynadığı ve geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde neler olduğunu düşünmediği sürece Paris iyi bir yolda. Dortmund'a karşı oynadıkları zaman kazanacaklarını düşünemiştim çünkü hala kaybetme korkuları olduğunu düşündüm. Ama durum farklıydı. Neymar ve Mbappe kendilerini ortaya koyduğu zaman herkesi yenebilirler."

Daha fazla takım

"Mbappe ayrılmadan önce Paris ile başarılı olsa onun için çok güzel olur."