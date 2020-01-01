ÖZEL | Bacary Sagna: Mbappe PSG'de kalmalı
Eski Fransız milli futbolcu Bacary Sagna, adı Real Madrid ile sık sık anılan Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'nin en az bir sezon daha takımdan ayrılmaması gerektiğini ifade etti.
Goal'e açıklamalarda bulunan Sagna şöyle söyledi: "Mbappe'nin bir sezon daha Paris'te kalması onun için daha iyi. Paris Saint-Germain'in iyi bir ekibi var ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ellerinde iyi bir fırsatları olduğunu düşünüyorum."
"Özgüvenle oynadığı ve geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde neler olduğunu düşünmediği sürece Paris iyi bir yolda. Dortmund'a karşı oynadıkları zaman kazanacaklarını düşünemiştim çünkü hala kaybetme korkuları olduğunu düşündüm. Ama durum farklıydı. Neymar ve Mbappe kendilerini ortaya koyduğu zaman herkesi yenebilirler."
"Mbappe ayrılmadan önce Paris ile başarılı olsa onun için çok güzel olur."