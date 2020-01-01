ÖZEL | Bacary Sagna: Arsenal, Aubameyang'ı satmamalı

Arsenal'in eski oyuncusu, Barcelona'nın radarındaki Aubameyang'ın gitmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

ile sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan takımın en golcü oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang için İngiliz ekip 170 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirledi.

Teknik direktör Mikel Arteta, her ne olursa olsun 30 yaşındaki forvet oyuncusunu takımda tutmak istese de, Arsenal Aubameyang'ın sözleşme yenilememesi ihtimaline karşın kasasını doldurmak istiyor.

2007-2014 yılları arasında Arsenal'de forma giyen Fransız sağ bek Bacary Sagna, bu konuyla ilgili Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

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Arsenal'de oynadığı dönemde 'a satılan Robin van Persie'nin yaptıklarını örnek gösteren Sagna, Arsenal'in Aubameyang'i kulüpte kalması gerektiğini savunuyor.

Sagna "Arsenal güçlü bir yapı kurmak istiyorsa Aubameyang hiçbir yere gitmemeli. Arsenal onun gidişini göze almamalı. Aubameyang'ı takımda tutmak için para vermeleri gerekiyorsa versinler. Van Persie transferinden ders çıkarmaları lazım. Auba bu parayı hak ediyor. Adı ve attığı gollerden dolayı söylemiyorum. O, ligdeki en iyi forvet. Eğer bir sene önce en üst düzey oyuncular arasında mı diye sorsaydınız hayır derdim ama şu an o seviyeye ulaşmış durumda. Bir savunma oyuncusu Auba tarzında bir oyuncuyla karşı karşıya kalmak istemez" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Arsenal'in en golcü oyuncusu olan Aubameyang, çıktığı 32 resmi karşılaşmada 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.