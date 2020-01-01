ÖZEL | Aytaç Kara: Bursaspor'un benim için yeri çok ayrı

Süper Lig'in en tecrübeli orta saha oyuncularından Aytaç Kara, Mackolik'in Instagram yayınına katıldı.

'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Mackolik'in Instagram'daki canlı yayınında İlker Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Oyun tarzı hakkında konuşan Aytaç, agresifliği hakkında, "Bir orta saha oyuncusunun sürekli oyunda olup arkadaşlarının açığını kapamak için mücadele etmesi gerekiyor. Benim de oyun yapım biraz sert. Böyle olunca da kartlar arka arkaya gelebiliyor" yorumunu yaptı.

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Daha önce forması da giyen Aytaç, eski takımı hakkında ise, "Bursaspor'un benim için yeri çok ayrı. Geçen sene çok kötü bir yıl yaşadık. 27 yaşındayım, eğer 60 yaşıma kadar yaşarsam o zaman bile yine o sezonu hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

İdolünün Steven Gerrard olduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Benim için Gerrard bir efsanedir. Attığı gollerle ve kaptanlığıyla onu örnek alırdım. Şimdilerde Kroos ve Modric gibi oyuncuları izleyerek bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Son olarak İtalya'da oynamayı istediğini belirten Aytaç, "Hedeflerim var elbet, 'nın bana uygun olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.