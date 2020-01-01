ÖZEL | Avrupa'nın devleri Ferran Torres için sıraya girdi
İspanyol futbolunun gelecekteki yıldız adaylarından Ferran Torres için Avrupa'da tam yedi kulüp sıraya girdi.
Goal’ün edindiği bilgiye göre Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, Dortmund, Atletico Madrid ve Ajax bu futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için Valencia’nın kapısını çaldı.
20 yaşındaki Torres’in sözleşmesinde 100 milyon euro’luk çıkış maddesi bulunuyor. Ancak sözleşmenin 2021’de bitecek olması Valencia’nın elini zayıflatıyor. Yarasalar, çok daha düşük bir teklifi kabul etmek zorunda kalabilir.
Torres ile geçtiğimiz yıl Bayern Münih de ilgilenmişti. Ancak Alman devinin önceliğinin Manchester City’den Leroy Sane olduğu konuşuluyor.
Douglas Costa ve Federico Bernardeschi’yi satmayı düşünen Juventus ise elde edilecek geliri Torres’in transferinde kullanmayı düşünüyor.
Bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Torres, 6 gol atıp 7 de asist yaptı.
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