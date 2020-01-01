ÖZEL | Avrupa'nın devleri Ferran Torres için sıraya girdi

Valencia’nın genç kanat oyuncusu Ferran Torres, Avrupa’nın önemli kulüplerini peşine düşürdü.

İspanyol futbolunun gelecekteki yıldız adaylarından Ferran Torres için Avrupa'da tam yedi kulüp sıraya girdi.

Goal’ün edindiği bilgiye göre , , , , Dortmund, ve bu futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için ’nın kapısını çaldı.

20 yaşındaki Torres’in sözleşmesinde 100 milyon euro’luk çıkış maddesi bulunuyor. Ancak sözleşmenin 2021’de bitecek olması Valencia’nın elini zayıflatıyor. Yarasalar, çok daha düşük bir teklifi kabul etmek zorunda kalabilir.

Daha fazla takım

Torres ile geçtiğimiz yıl de ilgilenmişti. Ancak Alman devinin önceliğinin Manchester City’den Leroy Sane olduğu konuşuluyor.

Douglas Costa ve Federico Bernardeschi’yi satmayı düşünen Juventus ise elde edilecek geliri Torres’in transferinde kullanmayı düşünüyor.

Bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Torres, 6 gol atıp 7 de asist yaptı.

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