ÖZEL | Ateş hattından Süper Lig'e Denizlispor'un yükselişi

Küme düşmeme mücadelesinden aldığı Denizlispor'u Süper Lig'e 2'de 2 yapacak konuma getiren Yücel İldiz, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

| İlker Yılmaz

Süper Lig'de sezona ikide iki yaparak başlayan ekiplerden , geçtiğimiz yılın parmak ısırtan iki takımını mağlup etmeyi başardı. Önce Denizli'de son şampiyon 'ı yenen yeşil siyahlılar, deplasmanından 3 puanla döndü. Şüphesiz bunda en büyük pay teknik direktör Yücel İldiz'in. Geçtiğimiz sezon da Denizlispor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkarmayı başaran İldiz, Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz 'ın sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz sezon ateş hattının hemen üzerinde, 8 maçta sadece 5 puan toplayabilen bir takımı devralan deneyimli teknik adam, kalan 26 haftada aldığı sonuçlarla Denizlispor'u 1. Lig'de şampiyonluğa taşıdı. Kamuoyu tarafından da bu sezon Süper Lig'in zayıf ekiplerinden biri olarak gösterilen yeşil siyahlıların iki maçta aldığı 6 puan ve Recep Niyaz ile Barrow'un oyunları dikkat çekti. İldiz başarısını ve gelecek planlarını anlattı:

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'İnanılmaz maçlar oynadık'

"Denizlispor'a geçtiğimiz sezon geldim. Biliyorsunuz takım önceki sene son haftalarda kümede kalmıştı. O günkü şartlardan sonra bu kulübü bu günlere getirmek kolay değil. Gerçekten inanılmaz maçlar oynadık. Önce seyirciyle bütünleştik ve kapalı gişe oynamaya başladık. İyi futbolla ve şampiyon olarak Süper Lig'e geldik."

'Süper Lig'e hazırlıksız yakalandık'

"Açık söylemek gerekirse bu lige geldiğimizde biraz hazırlıksız yakalandık. Zaten geçtiğimiz sezon lig biter bitmez stadımız inşaa halindeydi, tesislerimiz inşaa halindeydi ve elimizde mukavelesi biten oyuncuların gitmesiyle 8 tane futbolcumuz kaldı. Bu nedenle yeniden bir yapılanma içerisine girdik. Hiç kolay değildi tabii. Hatta Galatasaray maçı haftası geldiğinde hala biz takımı tamamlamaya çalışıyorduk. Maç haftası çok yoğun çalışmalar yaptık ve seyircimiz sağolsun kapalı gişe olarak başladık. İyi bir başlangıç yaptık. Arkasından biliyorsunuz Antalya deplasmanına çıktık. Öyle ki Antalyaspor geçtiğimiz sezon son hafta Avrupa Kupalarına gitme şansını kaçırdı. İki takım oyncuları da aşırı sıcak bir hava müthiş bir mücadeleye ortaya koydu. Orandan kayıpsız döndük. Bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Genelde futbolseverler bu sonuçları alacağımızı beklemiyordu. Biz şaşırmıyoruz ama inşallah şaşırtmaya devam edebiliriz."

'İki transfer yapacağız'

"Kervan yolda düzülür mantığıyla hareket ettiğimiz için hala bir takım eksiklerimiz var. İki tane oyuncu almak zorundayız. Bir stoper, bir de ön libero eksiğimiz var. Bizim bu bölgede oyuncularımız var ama büyün sezonu düşünerek bu iki mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Onun dışında eksiği olan arkadaşlarımız var. İnşallah milli takım arasında o eksiklerimizi gideririz ve daha istediği gibi oynayan bir Denizlispor ortaya çıkarırız."

'Recep Niyaz üzerine katarak devam etmeli'

"Ben genelde tek tek oyuncuları değerlendirmiyorum. Takım oyunu oynamaya çalışıyoruz. Recep geçtiğimiz yıl önemli işler yaptı. Oyununa devamlılık katması gerektiğini söylemiştim. Sezona da iyi başladı, üzerine katarak devam etmesi gerek. Barrow da yeni geldi, zaman geçirdikçe daha iyi olacaktır.

'İki maçı kazanmak büyük moral oldu'

"Bizim bütün amacımız, kazanma alışkanlığı olan, futbol adına sahada savaşan, temaşa zevki veren bir takım yaratmak. Önce biz oynarken zevk alacağız ki izleyenler de keyif alsın. Geçen yıldan beri iyi de yaptığımızı düşünüyorum. Üzerine katarak devam etmeye çalışacağız. Ama işimiz hiç kolay değil. İki maç üst üste kazanarak sezona başlamamış bizim için büyük bir moral oldu."