ÖZEL | Arsenal'li futbolcular, maaş indirimi teklifini reddetti

Koronavirüs sebebiyle mali sıkıntı içinde olan Arsenal kulübünün oyunculara sunduğu maaş kesintisi teklifi geri çevrildi.

Futbol kulüpleri, koronavirüs salgını sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Premier Lig devi , bu kriz ortamında malî yükü minimuma indirebilmek amacıyla futbolcuların maaşında kesinti yapmaya hazırlanıyor.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre yöneticiler ve oyuncular geçtiğimiz iki hafta boyunca yapılan görüşmelerde bir türlü anlaşma sağlayamadı.

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İki taraf arasında birçok seçenek tartışıldı ancak oyuncuların hiçbir teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonunda A Takım oyuncularına bir yıl boyunca sürecek olan %12.5 değerindeki kesinti teklifi sunuldu. Bu teklif sırasında oyunculara eğer sezon devam etmez veya kapalı kapılar ardında tamamlanırsa kulübün malî durumun büyük bir tehlikeye gireceği açıkça belirtildi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilerlerse oyunculara maaşlarının tamamını alabileceklerinin garantisi de verildi. 14 Nisan Pazartesi günü oyuncular arasında yapılan oylama sonucunda kadronun büyük bir çoğunluğu bu teklifi reddetti.

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Futbolcular bu teklifi kabul edilmiş olsaydı kulüp, yıllık 260 milyon euro civarındaki maaş ödemelerinden 28 milyon euro civarında bir kesinti yapmış olacaktı.

Arsenal'li oyuncuların kulübün finansal yükünü azaltmak için maaşlarında indirime gitmeye açık olduğu; özellikle kulüp personellerinin karantina sürecinde işlerine devam edebilmesi için yardım etmek istedikleri bildirildi. Ancak oyuncuların, üç sezondur Şampiyonlar Ligi'ne gidilemeyişinin faturasının bu yolla kesildiğine dair şüphelerinin olduğu düşünülüyor.