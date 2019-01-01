ÖZEL | Arsenal'in anlaştığı Nicolas Pepe Londra'da
Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe, 80 milyon euro karşılığında Arsenal ile anlaşma sağladı. Pepe, sağlık kontrolleri için Londra'ya gitti.
Son günlerde Pepe transferini tamamlamak için oyuncunun ve kulübün temsilcileriyle görüşmelerini sürdüren Arsenal yöneticileri, Liverpool gibi birçok büyük kulübün transfer listesinde olan oyuncu ile anlaştı.
Anlaşmanın resmiyete dökülmesi için her iki tarafın da çözmesi gereken ufak tefek pürüzler kalsa da Fransa'dan İngiltere'ye giden Pepe, sağlık kontrollerinden geçecek.
Pepe, Arsenal ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve haftalık 150 bin sterlin kazanacak. 80 milyon euro bonservisle transfer edilen Fildişi Sahilli yıldız, Arsenal'de kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.
2019-20 Premier Lig sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos'ta Newcastle United ile karşılaşacak olan Arsenal, Pepe'nin bu maçın bir kısmında oynamasını bekliyor.
Pepe, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 23 gol atıp 12 de asist yapmayı başardı. Takımının ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında büyük bir rol oynadı.
Arsenal, başlangıçta Lille'e 20 milyon euro ödeyecek. Ücretin geri kalanını ise oyuncunun beş yıllık sözleşmesinin süresi boyunca bir dizi taksitle ödemeye devam edecek.