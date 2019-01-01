ÖZEL | Arsenal'in anlaştığı Nicolas Pepe Londra'da

Arsenal ile anlaşarak kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak olan Nicolas Pepe, sağlık kontrolleri için Londra'ya gitti.

ekiplerinden 'de forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe, 80 milyon euro karşılığında ile anlaşma sağladı. Pepe, sağlık kontrolleri için Londra'ya gitti.

Son günlerde Pepe transferini tamamlamak için oyuncunun ve kulübün temsilcileriyle görüşmelerini sürdüren Arsenal yöneticileri, gibi birçok büyük kulübün transfer listesinde olan oyuncu ile anlaştı.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesi için her iki tarafın da çözmesi gereken ufak tefek pürüzler kalsa da 'dan İngiltere'ye giden Pepe, sağlık kontrollerinden geçecek.

Pepe, Arsenal ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve haftalık 150 bin sterlin kazanacak. 80 milyon euro bonservisle transfer edilen Fildişi Sahilli yıldız, Arsenal'de kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

2019-20 Premier Lig sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos'ta ile karşılaşacak olan Arsenal, Pepe'nin bu maçın bir kısmında oynamasını bekliyor.

Pepe, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 23 gol atıp 12 de asist yapmayı başardı. Takımının ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında büyük bir rol oynadı.

Arsenal, başlangıçta Lille'e 20 milyon euro ödeyecek. Ücretin geri kalanını ise oyuncunun beş yıllık sözleşmesinin süresi boyunca bir dizi taksitle ödemeye devam edecek.