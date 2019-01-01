ÖZEL | Arsenal'de gündem Carlo Ancelotti

Napoli'deki görevine son verilen Carlo Ancelotti, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

, Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkılmasına rağmen Carlo Ancelotti’nin görevine son verildiğini duyurdu.

Goal'ün öğrendiği bilgilere göre , önümüzdeki günlerde Carlo Ancelotti ile resmi görüşmelere başlayacak.

Premier Lig ekibi geçtiğimiz haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Unai Emery'nin görevine son vermiş ve geçici olarak Fredrik Ljungberg'i takımın başına getirmişti. Arsenal'in önceliğinin genç bir çalıştırıcı olduğu ancak , , ve gibi dev kulüpleri çalıştırmış bir tecrübeyi de göz ardı edemeyeceği belirtildi. 2009-10 sezonunda 'yi çalıştıran İtalyan teknik adamın da İngiltere'ye dönmeye istekli olduğu öğrenildi.

Ancak Ancelotti ile ilgilenen tek Premier Lig ekibi Arsenal değil. Marco Silva'nın görevine son veren da İtalyan teknik adamla anlaşmak istiyor.

