ÖZEL | Arsenal, Reims'in stoperi Axel Disasi'yi istiyor

Arsenal, 22 yaşındaki stoperin durumunu yakından tâkip ediyor.

, 'in stoperi Axel Disasi ile ilgileniyor.

Bu sezon 'de etkili bir performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncu, Arsenal gözlemcilerinden tam not aldı. Goal'ün edindiği bilgiye göre Topçular bu yaz genç oyuncu için Fransız ekibiyle temasa geçecek.

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Reims ile olan sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalan Disasi, mevcut sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Bu nedenle Reims, oyuncusunun 2021'de serbest kalmasından ise belli bir transfer ücreti karşılığında takımdan ayrılmasına izin verecek.

Daha fazla takım

Fransız ekibinin ise Arsenal'dan 15 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

Disasi'nin transferiyle Arsenal'ın yanı sıra , , ve birkaç Alman kulübü de ilgileniyor.