ÖZEL | Arsenal, Reims'in stoperi Axel Disasi'yi istiyor
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Arsenal, Reims'in stoperi Axel Disasi ile ilgileniyor.
Bu sezon Ligue 1'de etkili bir performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncu, Arsenal gözlemcilerinden tam not aldı. Goal'ün edindiği bilgiye göre Topçular bu yaz genç oyuncu için Fransız ekibiyle temasa geçecek.
Reims ile olan sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalan Disasi, mevcut sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Bu nedenle Reims, oyuncusunun 2021'de serbest kalmasından ise belli bir transfer ücreti karşılığında takımdan ayrılmasına izin verecek.
Fransız ekibinin ise Arsenal'dan 15 milyon euro talep etmesi bekleniyor.
Disasi'nin transferiyle Arsenal'ın yanı sıra West Ham United, Southampton, Monaco ve birkaç Alman kulübü de ilgileniyor.