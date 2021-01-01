ÖZEL | Arsenal, Martin Odegaard transferini bitiriyor
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Arsenal, orta sahasını Martin Odegaard ile güçlendiriyor. Mesut Özil ile yollarını ayıran Londra ekibi, bir süredir Real Madrid'in genç oyuncusu ile ilgileniyordu. Topçular bu transferde sona geldi.
Goal'ün edindiği bilgilere göre; dün İngiltere'ye gelen Martin Odegaard bugün (Pazartesi) Arsenal için sağlık kontrolünden geçecek.
Martin Odegaard'ı Real Madrid'den kiralayan Arsenal, transferi bugün bitirmeye hazırlanıyor.
Sezonun geri kalanını Arsenal'da geçirecek olan 22 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi haftalık yaklaşık olarak 36 bin euro ödeyecek.
Ayrıca Arsenal, oyuncunun maaşının bir kısmının ödemeyi de kabul etti.