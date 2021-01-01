ÖZEL | Arsenal, Martin Odegaard transferini bitiriyor

Arsenal, Real Madrid'den Martin Odegaard transferinde mutlu sona ulaşıyor.

, orta sahasını Martin Odegaard ile güçlendiriyor. Mesut Özil ile yollarını ayıran Londra ekibi, bir süredir 'in genç oyuncusu ile ilgileniyordu. Topçular bu transferde sona geldi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; dün İngiltere'ye gelen Martin Odegaard bugün (Pazartesi) Arsenal için sağlık kontrolünden geçecek.

Martin Odegaard'ı Real Madrid'den kiralayan Arsenal, transferi bugün bitirmeye hazırlanıyor.

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Sezonun geri kalanını Arsenal'da geçirecek olan 22 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi haftalık yaklaşık olarak 36 bin euro ödeyecek.

Ayrıca Arsenal, oyuncunun maaşının bir kısmının ödemeyi de kabul etti.