ÖZEL | Arsenal, Kurzawa için temasta
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Paris Saint-Germain forması giyen Layvin Kurzawa'yı transfer etmek için harekete geçti.
Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Arsenal yönetimi, 27 yaşındaki Fransız sol bek için Paris ekibiyle temas kurdu.
İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken Arsenal, PSG ile 6 aylık sözleşmesi kalan Kurzawa'yı sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamak istiyor.
Kurzawa, 2015'te Monaco'dan PSG'ye 22 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Kurzawa bu sezon 14 resmi karşılaşmada görev aldı.