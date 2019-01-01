Transferler
Transfer

ÖZEL | Arsenal, Denis Suarez'i kadrosuna katmak üzere

Son güncelleme
Yorum()
Getty/Goal
Barcelona'nın 25 yaşındaki oyuncusu Denis Suarez, sezonun ikinci yarısında Arsenal için oynayacak.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Arsenal'ın transferin son günü olan perşembe gününden önce Denis Suarez'i Barcelona'dan transfer etmesi bekleniyor.

Suarez'in sezonun ikinci yarısında Alex Iwobi ve Henrikh Mkhitaryan ile kanat bölgesinde rekabete girmesi bekleniyor.

İspanyol oyuncu, Unai Emery ile daha önce 2014-15 sezonunda Sevilla'dayken çalışma fırsatı bulmuştu.

Editörün Seçtikleri

Daha önce Barcelona'da da çalışan Arsenal futbol direktörü Raul Sanllheli, Katalan kulübüyle görüşmelerinde son aşamaya geldi.

 

Sonraki haber:
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Sonraki haber:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kura çekimi ne zaman? Hangi kanalda?
Sonraki haber:
Beşiktaş'ın gündemindeki Clinton N'Jie kimdir?
Sonraki haber:
Yunus Akgün coştu, Galatasaray turladı: 4-1
Sonraki haber:
Beşiktaş, Marsilya'dan Clinton N'Jie'yi kiralamak istiyor
Kapat