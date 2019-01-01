ÖZEL | Arsenal, Denis Suarez'i kadrosuna katmak üzere

Barcelona'nın 25 yaşındaki oyuncusu Denis Suarez, sezonun ikinci yarısında Arsenal için oynayacak.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Arsenal'ın transferin son günü olan perşembe gününden önce Denis Suarez'i Barcelona'dan transfer etmesi bekleniyor.

Suarez'in sezonun ikinci yarısında Alex Iwobi ve Henrikh Mkhitaryan ile kanat bölgesinde rekabete girmesi bekleniyor.

İspanyol oyuncu, Unai Emery ile daha önce 2014-15 sezonunda Sevilla'dayken çalışma fırsatı bulmuştu.

Daha önce Barcelona'da da çalışan Arsenal futbol direktörü Raul Sanllheli, Katalan kulübüyle görüşmelerinde son aşamaya geldi.