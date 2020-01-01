ÖZEL | Angel Di Maria: Ligue 1 çekişmeli değil mi? Liverpool'a baksanıza

Kariyerinde Real Madrid, Manchester United, PSG gibi önemli kulüplerde forma giyen Arjantinli oyuncu DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.

Angel Di Maria; İspanya, İngiltere ve 'da yaşadıklarını DAZN 'a anlattı.

"7 numaralı formayı ben istemedim"

Futbol takımları için genellikle "10" numaralı formanın özel bir yeri vardır. Ancak için bu durum farklı. İngiliz ekibin tarihindeki en önemli oyuncular hep 7 numaralı formayı sırtına geçirdi.

Johnny Berry ile başlayan bu gelenek Goerge Best, Eric Cantona, , David Beckham, Bryan Robson, Steve Coppell gibi önemli isimlerle devam etti.

Daha fazla takım

2014 yazında 'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tutan Angel Di Maria da 1 sezon formasını giydiği kulübün tarihinde 7 numaralar arasında kendisine yer bulmuştu.

Kariyerini Fransız kulüp PSG'de sürdüren 31 yaşındaki oyuncu "Manchester United'dayken, onlar bana 7 numarayı verdi. Benim böyle isteğim olmamıştı. Forma numaramı kendim seçmedim. Real Madrid'de 11 numara zaten alınmıştı o yüzden 22'yi aldım. PSG'ye geldiğimde ise 11 numaralı forma boştaydı ben de 11'i seçtim" ifadelerini kullandı.

Fransız ekibin kendisi için önemine değinen Di Maria "PSG benim için çok değerli. Manchester United'da yaşadığım zorlukların ardından bana kucak açtılar" şeklinde konuştu.

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" çekişmeli değil mi? 'a baksanıza"

2019-20 sezonunda 22 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de en yakın takipçisi 'nın 12 puan önünde lider konumda bulunan ve son 7 sezonun 6'sında mutlu sona ulaşan PSG'nin dominasyonu sebebiyle lige yapılan eleştirilere katılmayan Di Maria "Bir çok değişti. Her geçen yıl daha çekişmeli bir haline geliyor. Her sezon takımlar daha da güçleniyor ve kazanmak zorlaşıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Arjantinli oyuncu "Ligue 1'in diğer liglere göre daha zayıf olduğuna dair birçok düşünce var. İngiltere'ye bakın! Liverpool'un üstünlüğünün bir benzerini bizim ligimiz daha kötü olduğu için mi kurduk. Ligde daha az yıldız oyuncu bulunabilir ama Ligue 1 gerçekten çekişmeli" ifadelerini kullandı.

"Cristiano Ronaldo ve Bale yüzünden sadece antrenmanlarda serbest vuruş kullanabiliyordum"

Kariyeri boyunca önemli oyuncularla yan yana oynayan Di Maria, Real Madrid dönemi hakkında "Milli takımda ve Real Madrid'de yanımda Cristiano Ronaldo ve Messi gibi en üst düzey oyuncular vardı. Bu durum benim gelişmemi sağladı. Öğrenmenin sonu yok. Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale varken sadece antrenmanlarda serbest vuruş kullanabiliyordum. Çok çalışarak kendime olan güvenimi yeniden kazandım ve PSG'de kendime bir şans yarattım bu çok önemli" şeklinde konuştu.