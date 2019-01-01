ÖZEL | Andres Iniesta: Ousmane Dembele çok özel bir futbolcu

Goal ile DAZN'a konuşan Andres Iniesta, Barcelona'nın genç yıldızı Ousmane Dembele için övgü dolu ifadeler kullandı.

Kariyerini Japon ekiplerinden Vissel Kobe'de sürdüren Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Katalan ekibinin Fransız oyuncusu Ousmane Dembele'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Goal ile DAZN'a konuşan Iniesta, övgüler yağdırdığı Dembele'yle ilgili, ''Dembele, oyun içinde kendi kararlarını kendisi verebilen çok özel bir futbolcu. Kararlığı ve hızı üst düzeyde'' dedi.

Dembele'nin Barcelona'da faydalı olduğunu dile getiren Iniesta, ''Dehasıyla Barcelona'ya yardım ediyor. Özellikle bu sezon düzenli olarak skora katkı sağlıyor. Son zamanlarda sakatlıklarının onu biraz geriye düşürmesi üzücü. Gelecek yıllarda Barça için çok daha önemli bir futbolcu olabilir'' diye konuştu.

Fransız futbolcuya zaman tanınması gerektiğini de öne çıkaran Iniesta, ''Dembele halen genç ve takıma alışıp oyun tarzını tam olarak belirlemesi için zamana ihtiyacı var'' ifadelerini kullandı.

2017 yazında Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya 105 milyon euro karşılığında transfer olan Dembele, özellikle ilk sezonunda çok fazla eleştiriye maruz kaldı. Takımdaki ikinci sezonunda daha iyi bir görüntü sergileyen 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon kulübüyle çıktığı 31 resmi maçta 13 gol atıp 6 asist yaptı.