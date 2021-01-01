ÖZEL | Anderson Talisca'nın rotası Suudi Arabistan: İlk görüşme gerçekleştirildi

Futbol kariyerine Çin'de devam eden Anderson Talisca, Al Hilal ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraflı, tarafsız tüm futbolseverlerin beğenerek izledi Anderson Talisca kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere.

Çin Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolculara 3 milyon euro maaş sınırı getirmesinin ardından yıldız isimler daha iyi kontratlar aramaya başladı. Bunlardan biri olan Brezilyalı yıldızın yeni rotası Suudi Arabistan olabilir.

Giovinco'nun yerine Talisca

Goal'ün Arapça edisyonundan Ahmed Afifi'nin verdiği bilgilere göre; Al Hilal kulübü yetkilileri, yıldız oyuncu ve menajeriyle bir araya geldi.

Suudi kulübü, Talisca'dan Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini sonlandırmasını isterken iki yıllık da sözleşme teklif etti.

Al Hilal kulübü, Brezilyalı oyuncuyu, Aralık 2021'de takımdan ayrılacak olan İtalyan yıldız Sebastian Gionvinco'nun yerine transfer etmek istiyor.

Al Hilal'in yıldızları

Suudi Arabistan'ın en güçlü takımlarından biri olan Al Hilal kadrosunda Giovinco'nun dışında başka yıldız isimler de bulunduruyor.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol krallığı ve şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, takımın en önemli gol ayağı durumunda.

Perulu yıldız Andre Carillo ve Luciano Vietto da Al Hilal'de forma giyen diğer yıldızlar olarak göze çarpıyor.

Anderson Talisca'nın Çin performansı

2018/2019 sezonunda Guangzhou Evergrande'ye 19.20 milyon euro'ya transfer olan Talisca, Çin kulübünde 65 karşılaşmada 39 gol atarken 13 kez de asist yapma başarısı gösterdi.