ÖZEL | Amaury Bischoff: Wenger'siz Arsenal, Arsenal değil

Arsenal'ın eski oyuncularından Amaury Bischoff, Arsene Wenger'in ayrılmasından sonra Londra ekibinin sıradan bir kulüp haline geldiğini belirtti.

Arsene Wenger'in 2018 yılında 'dan ayrılması, Londra ekibinin başarılı günlerinin uzağında kalmasına sebep oldu.

2008-2009 sezonunda Arsenal'ın formasını 4 maçta sırtına geçiren Amaury Bischoff, İngiliz kulübün şu anki durumunu GOAL'e değerlendirdi.

Eski takımını hala takip ettiğini söyleyenr Bischoff "Her hafta sahada neler yaptıklarını izliyorum. Ancak Unai Emery'nin takımı kesinlikle 10 sene önceki Arsenal'a benzemiyor. Bana göre Wenger'siz Arsenal, Arsenal değil" ifadelerini kullandı.

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Oynadığı son dört Premier Lig maçından galibiyet çıkartamayan Arsenal'ın performansından mutlu olmadığını dile getiren Amaury Bischoff "Ben de herkes gibi alınan sonuçlardan ve sahadaki oyundan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Unai Emery, oyuncular ve tüm ekip taraftarın istediği veya beklediği seviyede değil" şeklinde konuştu.

Bischoff sözlerine "Arsenal artık benim zamanımdaki gibi büyük bir kulüp değil" diyerek son noktayı koydu.

Arsenal, 12 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 17 puanla altıncı sırada yer alıyor.