ÖZEL | Alvaro Morata, satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e gidiyor

Chelsea, Alvaro Morata'yı 55 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e kiralıyor.

Real Madrid altyapısında yetişen Alvaro Morata, eflatun-beyazlı ekibin ezeli rakibi Atletico Madrid'e gidiyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, İspanyol golcüyü kadrosunda düşünmeyen Chelsea, Atletico Madrid'le transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmaya göre Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralayacak olan Chelsea, oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte yollayacak. Atletico Madrid, sezon sonunda oyuncunun bonservisi almak isterse İngiliz ekibine 55 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

Bu sezon Chelsea formasıyla 24 resmi maçta 9 gol kaydeden Alvaro Morata, mavi formayla ikinci sezonunu geçiriyor. 26 yaşındaki golcü oyuncu 2017 yazında 80 milyon euro'luk bedelle Real Madrid'den transfer edildi.

Morata'yı kadrosuna katmak üzere olan Atletico Madrid, 2018'in Ocak ayında da İngiliz kulübünden Diego Costa'yı kadrosuna katmış ve bu transfer için 66 milyon euro ödemişti.