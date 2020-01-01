ÖZEL | Almanya'dan Marcelo Saracchi yorumları

Goal Almanya editörleri, Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirdi.

ara transfer döneminde Henry Onyekuru'nun ardından Marcelo Saracchi'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı.

2018-19 sezonunun başında River Plate'ten 'e 12 milyon euro karşılığında transfer olan Saracchi, ilk sezonunda 10'u olmak üzere 20 resmi maçta forma giydi. Uruguaylı sol bek bu sezon ise sadece 7 kez oynadı. Saracchi, 1,5 sezonluk Leipzig kariyerinde 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Resmi imzayı attıktan sonra ilk kez konuşan Saracchi Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'ın 'da daha çok tanındığını dile getirdi ve sezonun ikinci yarısında formayı kapmak için elinden geleni yapacağını söyledi:

"Zaten normalde de dünya çapında bilinen, Güney Amerika'da da tanınan bir takım. Muslera'nın sayesinde Uruguay'da daha da çok takip ediliyor. Taraftarlarımız hakkında bilgim var, çok tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Günler geçtikçe umarım daha da fazlasını öğreneceğim. Sezonun ikinci yarısı için ilk hedefim formayı kazanmak, hocamın gözüne girmek, takım arkadaşlarıma hızla adapte olmak. Galatasaray çok büyük bir camia, büyük bir kulüp, hedef her zaman şampiyonluk. İkinci yarıda takım arkadaşlarımla beraber iyi performans gösterip bu hedefe ulaşmamız gerekiyor"

'dan Marcelo Saracchi yorumları

Sarı kırmızılılara 1.5 yıllık imzayı atan Marcelo Saracchi hakkında Goal Almanya editörlerinin görüşlerini aldık.

Sahadayken oldukça tutkulu bir oyun ortaya koyan Saracchi, tüm oyun boyunca çizgiye inmekten ve hücuma destek vermekten çekinmeyen bir futbolcu olarak görülüyor.

Bu nitelikleri nedeniyle 2018 yazında River Plate'den Leipzig'e transfer olduğunda oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Alman ekibiyle UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde iyi performans sergiledi ve formunu 2018-19 sezonu başında ligde de sürdürdü. Bu performansını biraz 'şans' olarak da görenler oldu çünkü aynı bölgede oynayan Marcel Halstenberg daha önce ağır bir diz sakatlığı geçirmişti.

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Halstenberg sakatlığını atlattıktan sonra formasını Saracchi'den geri aldı ve Uruguaylı futbolcu sezonun kalanında pek fazla forma şansı bulamadı.

Daha sonra dönemin Leipzig Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Saracchi'nin antrenmanlardaki performansından memnun kalmadı. Başlangıçta Halstenberg'in yedeği olarak görülen 21 yaşındaki oyuncu uzun bir dönem süre alamadı.

Leipzig'in mevcut teknik direktörü Julian Nagelsmann ise Urugualı oyuncunun motivasyonundan dolayı tatmin olduğunu ve hücum anlamında oldukça kuvvetli bulduğunu ancak genç sol bekin taktiksel olarak hala öğreneceği birçok şeyin olduğunu söyledi.