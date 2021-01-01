ÖZEL | Ali Akman'ın takımı Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük koltuğuna Real Madrid efsanesi Raul'u getiriyor

Avrupa'daki futbolculuk kariyerini Bundesliga'da noktalayan Raul Gonzelez, üst düzey teknik direktörlük macerasına aynı ligde başlayabilir.

Teknik direktörü Adi Hütter'i önümüzdeki sezon Borussia Mönchengladbach'a gönderecek olan E.Frankfurt, sürpriz bir isme yöneldi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre şu anda Real Madrid Castilla takımının teknik direktörü olan Raul Gonzalez, E.Frankfurt tarafından istendi.

Oyunculuk kariyerinin sonlarına doğru Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen İspanyol, Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Alman kulübü, Raul'un Castilla serüvenini uzun süredir takip etmekteydi.

Ancak görüşmelerden henüz nihai bir sonuç alınamadı. Taraflar, 2020-21 sezonunun bitiminin ardından yeni görüşmeler gerçekleştirecek.

Raul neden Frankfurt'un listesinde?

43 yaşındaki Raul, Real Madrid tarihinin sembol isimlerinden biri. Altyapısında yetiştiği takımda 741 maça çıktı ve 323 gol attı. Ayrıca İspanya Milli Takımı ile oynadığı102 maçta 44 kez fileleri havalandırdı.

Şöhretli ismi, küresel oyundaki konumu, Real Madrid ile temasları onu dünyanın dört bir yanındaki takımlar için çekici hale getiriyor.

Ayrıca Castilla macerası da fena geçmedi. Takımına UEFA Gençlik Ligi'ni kazandırdı ve bu sezon da İspanya 2. Ligi'ne yükselmeye çok yaklaştı.

Üstelik Chust, Arribas, Miguel Gutiérrez ve Antonio Blanco gibi oyuncuların A takıma yükselmesini sağladı.

Raul Schalke'de geçirdiği dönemde Almanya futboluna ve kültürüne uyum sağlama becerisiyle de Bundesliga kulübünün listesine girmeyi başardı.

Raul'un adı zaman zaman 2022'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid için de geçiyor.

Frankfurt bu sezon ne yaptı?

Bundesliga'da bu sezon tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Eintracht Frankfurt, 31 haftada topladığı 56 puanla 4. sırada yer alıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Hütter'in öğrencileri, 5. sıradaki Borussia Dortmund'un 1 puan önünde yer alıyor.

Eintracht Frankfurt, devre arasında Bursaspor'dan genç yıldız Ali Akman'ı kadrosuna katmıştı. Alman ekibi kurallar gereği Ali Akman'ı gelecek sezon oynatabilecek.