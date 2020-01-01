ÖZEL | Alex Oxlade-Chamberlain: Kendimizi şampiyon gibi hissetmiyoruz

Chamberlain, Goal'e yaptığı açıklamalarda Jürgen Klopp'un ekibinin acımasız zihniyeti hakkında ipuçları verdi.

'un başarılı orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Goal'ün Liverpool muhabiri Neil Jones'a özel bir röportaj verdi.

Geçen sezon otuz yılın ardından kazandıkları Premier Lig şampiyonluğu hakkında konuşan Chamberlain, "Bu başarıya daha sonra tekrar dönüp bakabiliriz, ama şimdi buna kapılamayız. Bunu nasıl başarmıştık? Çünkü odağımızı kaybetmemiştik. Her zaman, 'Sırada ne var?' diye düşünmüştük. Şimdi de durum aynen böyle" ifadelerini kullandı.

Başardıkları şeyin büyüklüğünün farkında olduklarını belirten Chamberlain, "Tarih kitaplarında yer alacağımızı biliyoruz. Bunu bize hatırlatacak madalyalarımız da var. Ancak şu an kimse bundan bahsetmiyor, kimse bizim şampiyon olduğumuz izlenimini vermiyor ve olması gereken de bu" dedi.

Daha fazla takım

Geçen sezona dönüp baktığında bireysel performansından memnun kalmadığı zamanlar olduğunu itiraf eden Chamberlain, "Kendime karşı dürüstüm. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum ve böyle düşünen tek kişi olduğumu da sanmıyorum" yorumunu yaptı.