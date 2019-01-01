ÖZEL | Abdullah Avcı'nın transfer raporu: Lens, Vida ve Quaresma yolcu! Ljajic sola geçiyor ve Beşiktaş'ın yeni taktiği 4-1-2-3 oluyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendi oyun tarzını benimsetmek için transfer raporunu oluşturdu.

Dört büyükler arasında yeni sezona teknik direktör değişikliği ile başlayacak olan tek takım olan Beşiktaş'ın transfer planı belli olmaya başladı.

Goal 'nin edindiği bilgiye göre Abdullah Avcı, kadroda bulunan oyunculara göre bir sistem oluşturmak yerine kendi oyun tarzını benimsetmeye çalışacak.

Yeni sistem 4-1-2-3

Yönetimle ile görüşmelerde bulunan Abdullah Avcı, savunma önünde tek oyuncu kullanmayı planladığını ve bu oyuncunun önünde de iki iç oyuncuya görev vereceğini iletti.

Üçlü hücum hattının kenarlarında Edin Visca tipindeki oyunculara ihtiyaç duyacağını da yönetim ile paylaşan Avcı, Quaresma ve Lens'in oyun tarzlarının kendi şablonuna uygun olmadığını düşünüyor.

Ancak Beşiktaş'ın Quaresma ile bir yıl daha Lens ile ise 2021-22 sezonu sonuna dek sözleşmesi bulunuyor.

Stoperler de değişecek!

Abdullah Avcı, yönetimden kendisine önerilecek oyuncuların "ayağının iyi olmasını" şart koşarken savunma ikilisinde de değişikliğe gidebileceğinin sinyallerini verdi.

Beşiktaş ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan Nicolas Isimat Mirin'in özgüvenini düşük bulduğunu belirten Avcı, bu oyuncuyu kısa bir süre denemek istediğini belirtirken Domagoj Vida'nın oyun tarzını ise beğenmedini aktardı.

Yeni oyun kurucu istiyor

Avcı, hüvum hattının solunda Ljajic'i kullanmayı planlarken "10 numara" pozisyonu için ise yeni bir transfer istediğini raporunda belirtti.

Ljajic'in satılması durumunda ise Avcı'nın oyun kurucu pozisyonunun yanı sıra sol kanat için de takviye istemesi bekleniyor.