ÖZEL | Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'u 6 numarada deniyor
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda yeni bir rolde geri dönmeye hazırlanıyor.
Şenol Güneş döneminde Atiba Hutchinson'ın 8 numaradaki ekürisi olarak parlayan, zaman zaman 10 numarada da oynatılan Oğuzhan, Abdullah Avcı yönetiminde ise başka bir rolde kullanılabilir.
Goal Türkiye'den Onur Özgen'in edindiği bilgilere göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü taktik antrenmanlarda Oğuzhan'ı 6 numarada kullanıyor. Avcı, savunmanın önünde tek olarak oynattığı Oğuzhan'ın oyun kuruculuk meziyetlerinden bu şekilde yararlanmaya çalışıyor.
Kocaelispor ile yapılan hazırlık maçında da 6 numarada oynatılan Oğuzhan'ın önünde ise Dorukhan Toköz - Adem Ljajic ikilisi kullanıldı.