ÖZEL | 8 isim 8 derbi yorumu

Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetinde 392. randevu öncesi medya dünyasının önde gelen isimleri görüşlerini paylaştı.

ile , Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 392. kez karşı karşıya gelecek.

Mackolik muhabiri Sercan Şekerci, Kıtalararası Derbi öncesinde farklı alanlardan 8 isme 3 soru yöneltti.

Aktörler, spor medyasından isimler ve derbi heyecanını tecrübe etmiş iki eski futbolcu, ezeli rekabetin 392. randevusuna dair öngörülerini paylaştı.

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Behzat Uygur, Bülent Akın, Emre Dinler, Metin Diyadin, Samet Güzel, Serdar Ali Çelikler, Uğur Karakullukçu ve Yusuf Kenan Çalık dev derbiyi 3 soruda yanıtladı.

Nasıl bir derbi bizi bekliyor, hangi tarafı avantajlı görüyorsunuz?

Behzat Uygur: Galatasaray’ı avantajlı görüyorum. İki haftalık performansının da üzerine koyacağını düşünüyorum. Bol pozisyonlu ve bol gollü bir derbi bekliyorum.

Serdar Ali Çelikler: Derbide bariz bir şekilde Galatasaray favori taraf. Oyun olarak diğerlerinden farklılar ve moral olarak da öndeler. Galatasaray bu yüzden kazanmaya çok yakın.

Bülent Akın: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şu anki görüntüsü; gecekondu ile rezidans gibi. Bunu şu an futbolu bilen-bilmeyen herkes görüyor. Galatasaray daha hazır durumda, çok fazla gelen giden yok, avantajlı görünüyor. Ama yine de bir derbi ve rakip Fenerbahçe. Maçın seyircisiz olmasıyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim: Derbilerde normalde gerginlik hat safhada oluyor. Belki bu durum, oyuna daha olumlu yansıyabilir, bir avantaj olabilir diye düşünüyorum. Güzel bir futbol olsun sahada.

Metin Diyadin: Derbinin seyircisiz olması, o havayı tam vermeyecektir. Galatasaray ligin ilk iki haftası itibarıyla oyun açısından biraz daha önde görünüyor tabii ki. Fakat yine de bu tip maçların önceki maçla bir alakası olmuyor. Dolayısıyla o yönde bir değerlendirme yapmak yanlış olur. Elbette Galatasaray’ın bir arada oynamış, oturmuş bir oyuncu grubu var. Fenerbahçe’nin kadrosu daha çok yeni, çok sayıda transfer var, fizik olarak hazır olmayanlar var. Ancak bu tip maçlarda -ki daha önce örnekleri var- Fenerbahçe en azından fizik gücü olarak kesinlikle performansının üzerine çıkar. Bu karşılaşmaların motivasyonu farklıdır, oyuncular çok daha fazla efor sarf ederler. Örneğin; benim oynadığım dönemde Galatasaray’ın zirvede olduğu, Fenerbahçe’nin kötü bir süreçten geçtiği periyotta Johnson’ın attığı golle Ali Sami Yen’de 1-0 kazanmıştık. Dolayısıyla söz konusu eksikliklerin bu maçta çok hissedileceğini sanmıyorum. İlk iki haftadan farklı bir Fenerbahçe sahada olacaktır. Oyun açısından tabii ki Fenerbahçe’nin ne yapacağı önemli. Yeni bir takım olmalarına rağmen bu maçta oyun bütünlüğünü sağlayacaklarını düşünüyorum. Özellikle takım savunması anlamında doğru işler yapacakları kanısındayım. Fakat maçın gidişatını, Fenerbahçe’nin ofansif olarak oyunda ne denli gözükeceği belirleyecek. Seyircisiz bir maç olması da Fenerbahçe açısından bir artı. Çünkü seyircili olsaydı, Galatasaray’ı yüzde olarak biraz daha önde gösterebilirim: %70’e %30 gibi, ama şu an %55’e %45.

Emre Dinler: Galatasaray’ın oyun üstünlüğünün olduğu bir derbi olacak. İki takım arasında büyük bir fark var şu an. Fenerbahçe henüz oturmamış bir takım, Galatasaray ise kendisini daha iyi bilen; ileride iyi pas yapabilen bir ekip şu anda. Bence Galatasaray kazanır.

Samet Güzel: İşin duygusal tarafı ve gerçekçi tarafı benim için ağır basar. Duygusal açıdan baktığımızda, ben birçok kez Galatasaray maçında bulunup Galatasaray galibiyeti gördüğüm için, kalbim ve hislerim her zaman Fenerbahçe’den yana. Bu hiçbir zaman değişmez. Ancak eldeki reel verilere, rakamlara baktığın zaman iki takım için de ortada bir maç görüyorum. Çünkü Fenerbahçe her ne kadar forvet sorunu yaşasa da, kadrosunda kendini göstermek isteyen ve ilk kez derbi oynayacak olan oyuncuları var. Sezon başı bu tip maçlarda Fenerbahçe’nin etkili bir performans gösterebileceğini düşünüyorum.

Diğer yandan Fatih Hoca’nın yönetiminde eski ve yeni oyuncularıyla daha kurulu bir takım havasında olan Galatasaray var. Maç elbette bir tarafa doğru gidebilir ama aşırı bir üstünlük olacağını düşünmüyorum. Kimi kesim, “Fenerbahçe’nin forvet pozisyonu sıkıntılı, Galatasaray çok agresif oynuyor, hem de ikide iki yaptı” şeklinde düşünebilir ama Fenerbahçe cephesini bir nebze tanıdığım, nasıl hazırlandıklarını bildiğim için dengeli bir maç bekliyorum.

Uğur Karakullukçu: Galatasaray transfer döneminin aksine oldukça iyi başladı. Oyun olarak diğer takımlardan önde görünüyor. Dolayısıyla favorim Galatasaray.

Yusuf Kenan Çalık: Gollü bir derbi mücadelesi bekliyorum. Her ne kadar ev sahibi avantajı seyirci nedeniyle azalmış olsa da, Galatasaray’ın kendi sahasında oynayacak olmasının getirdiği psikolojik bir avantajı var. Lige iyi başladılar. Özellikle Taylan orta sahada beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor. Emre Kılınç ve Omar da isabetli tercih olduklarını gösterdiler. İkisi penaltıdan da olsa Falcao'nun sezona golle başlaması önemli.

Fenerbahçe neredeyse tamamıyla yeni bir takım kurdu, yeni de bir teknik adam var. Oyuna adaptasyon süreci ve oyuncuların birbirine olan alışkanlıkları için zaman lazım. Fenerbahçe ilk iki maçında kapanan, oyunu genel olarak kendi sahasında benimseyen takımlara karşı oynadı ve çözüm üretmekte zorlandı. Bu maç bu yönden farklı olacak. Mevcut durumda sarı lacivertliler kapanan her takıma karşı sorun yaşayabilir; ama bu tarz denk güçlerin karşılaşması farklı bir oyun gösterebilir. Sezona başlangıç performansı ve moral açısından Galatasaray'ı bu maç için avantajlı görüyorum.

Yeni transferlerden kimleri öne çıkarırsınız, sezon boyu en çok katkı kimden gelir?

Samet Güzel: Fenerbahçe senelerdir yapmadığı bir şeyi yaptı bu sezon. Tabii bu noktada Erol Hoca’nın ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun büyük payı var. Senelerdir şunu söyleriz: “Sol bekimiz yok, sağ bekte rotasyonumuz yok.” Hep bir yetenek kısıtlamasından bahsederiz Fenerbahçeli taraftarlar olarak. Mesela geçtiğimiz sezonun önemli sol beklerinden Novak alındı, aynı zamanda Caner de kadroya dahil edildi. Diğer yandan Gökhan’ı aldı Fenerbahçe, sonra onun da yedeğini aldı. Orta sahada büyük bir rotasyon var. İlerideki eksiklik de tamamlanıyor. Dolayısıyla çok fazla opsiyon var. Bazı oyuncular ilk 11’de çok daha fazla değerlendirilecek, bazıları daha az tercih edilecek. Şimdi kim diyebilir ki, “Novak, Caner’den daha az katkı verecek.” Belki de ikisi birlikte oynayacaklar. O yüzden ben, her şey için çok erken olduğunu düşünüyorum. Kendini bulursa Mert Hakan çok fazla katkı sağlayacaktır. Fakat o ilk heyecanını atması ve bildiğimiz Mert Hakan gibi oynaması lazım. Diğer yandan Enner her ne kadar çok parlamamış olsa da, kaliteli işler yapıyor. Belki bir maçı tek başına alıp götürecek seviyede olmayabilir, ama oturmuş bir takımın çok önemli bir parçası olacaktır. Ben Valencia’dan ışık aldım. Bir de ilk defa uzun seneler sonra stoper rotasyonu da olacak gibi. Fenerbahçe’de sezon içerisinde göreceğimiz olumlu nokta; herkesin bir yedeğinin mevcut olması. 40 maçın üzerinde bir periyot söz konusu olunca, belli ki Erol Hoca ve Emre Belözoğlu bunu öngörmüşler. Sakatlık olabilir, pozitif vakalar çıkabilir. Dolayısıyla ben bu sezondan biraz daha ümitliyim. Fenerbahçe hakkında yorum yapmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum, 1-2 ay sonra daha net analiz edilebilir.

Galatasaray’da ise Belhanda farklı bir role bürünecek. Fatih Hoca ona yeni bir rol biçmiş gibi gözüküyor, performansını iyi buldum. Emre Kılınç’ı keza çok iyi gördüm, fark yaratacak. Sanırım Fatih Hoca sezon başında 3-5-2’yi hedefliyordu; ama şu an sanki 1996-2000 dönemindeki gibi rakibini ısıran bir Galatasaray’ı günümüze modifiye etmeye çalışıyor. Eğer benzer bir orta sahayı tutturursa, Galatasaray’ın bu oyunu rakip takımlar için ciddi tehdit oluşturur.

Uğur Karakullukçu: Galatasaray’da 8 numaraya devşirilen Emre Kılınç büyük fark yaratıyor. Fenerbahçe’de de eğer derbiye sağlıklı bir şekilde çıkarsa Jose Sosa’nın kendisini hissettireceğini düşünüyorum.

Yusuf Kenan Çalık: Yeni transferlere bakınca Galatasaray'da Emre Kılınç ön plana çıkıyor. İlk iki maçta iyi bir görüntü sergiledi. Verilen görevi oldukça iyi yerine getiriyor. Omar için de çok olumlu şeyler söyleyebilirim. Oyun tarzı ve maç içinde sergilediği enerji, sarı kırmızılılar için çok değerli. Fenerbahçe'de Valencia, Sosa ve Gökhan yeni transferler arasında dikkatimi çeken bir görüntü sergilediler. Sosa belli ki fiziksel olarak hazır değil; ancak topu aldığında sahadakilerden farklı düşündüğünü ve oyunu farklı gördüğünü anlayabiliyorsunuz. İki taraftan birer isim seçecek olsam Emre ve Sosa derim.

Behzat Uygur: Fenerbahçe’yi henüz yeterince izleme fırsatı bulamadım. Ama Galatasaray’da Emre Kılınç’ın önemli bir katkı yapacağını düşünüyorum. Emre ve yeni transfer değil belki ama yeni transfermiş gibi baktığımız Taylan, milli takıma kadar gidecek. Bu ikili, milli takımın değişmez oyuncuları olacaklar; hatta Galatasaray’a da uzun yıllar hizmet edecekler diye düşünüyorum. Bir diğer isim de kaleci Fatih... maçındaki performansıyla tüm Galatasaraylılara umut verdiğini söyleyebilirim. Fatih, daha önce formasını giydiği takımlarda baskı altında oynamaya alışmış bir kaleci. O baskıyı hissettiğinde, kalede kendisi de daha iyi hissediyor gibi. Performansını bu alışkanlığa bağlıyorum. Onunla ilgili endişem; tek kale oynadığımız maçlarda ve kontralarda olur.

Falcao ile ilgili normalde tartışacak bir şey yok; ancak kendisiyle ilgili tek endişem şu:

Sakatlık geçirmesin ve oynayabilsin. Öte yandan beni daha çok umutlandıran, oynadığı dönemde çok gol atmasına rağmen hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne oldu. Mücadelesini ve isteğini vücut dilinden anlayabiliyoruz. Bu çok önemli.

Bir de kondisyonerimize parantez açmak gerekiyor: Neredeydin bu kadar zaman, niye bu kadar bekledik? (Gülüyor) Önde basan bir Galatasaray’ı özlemiştik. Hiçbir hoca sihirbaz değildir; ama Fatih Hoca farkını göstererek başladı. Üzerine katarak devam etmesini diliyorum. UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı görmüş Galatasaray taraftarını sadece lig şampiyonluğu kesmez, kesmeyecektir de bundan sonra. Hedefi başka olmalı Galatasaray’ın. Benim için en büyük kriter bu.

Metin Diyadin: Galatasaray’da bu sezon yeni transfer olmasa da Falcao öne çıkacaktır. Ayrıca Taylan’ı da daha önceden tanıyorum; bir çıkışı var ve iyi oynuyor. Fenerbahçe’de açıkçası forvet hattını kestiremiyorum, bu bir eksi şu anda. Önceki iki haftada forvetsiz bir takım, aksak bir görüntü çizmişti. Fakat bu derbileri daha önce çok kez oynamış Gökhan, Sosa gibi isimler var. Dolayısıyla bu isimler öncülüğünde takımda büyük bir arzunun olduğunu düşünüyorum.

Bülent Akın: Emre Kılınç’ı, ’da görevdeyken istemiştim, bizzat talebimdi. 1. Lig’de Bolu’daydı o zaman. Şu an lige iyi başladı, bu durum beni de çok sevindiriyor. Yetenekli bir futbolcu, iyi bir hamle diye düşünüyorum. Ayrıca Taylan da, ’nden talebem. O da çok kaliteli bir futbolcu. 6 ve 8 numarada oynayabileceğini göstermesinden dolayı, onu da yeni bir transfer olarak görebiliriz.

Fenerbahçe, Samatta’yı kadrosuna kattı. ’dan kendisinin çok yakın bir arkadaşıyla diyaloğum var, ’ye gelmiş olmasına sevindi. Bu bizim de daha çok görüşeceğimiz anlamına geliyor. Öte yandan Ferdi’nin çabasını beğeniyorum, ama hücumda tek başına yetmeyecektir, forvetin sürekliliği önemli.

Serdar Ali Çelikler: Galatasaray'da Emre Kılınç ve Arda Turan etkili olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe’de ise Sosa, Caner, Gökhan’ın performansları ve formayı alacak olan santraforun katkısı öne çıkacaktır.

Emre Dinler: Fenerbahçe’de Sosa, Caner, Gökhan; takım adına büyük bir şans. Galatasaray'da ise Arda’dan büyük bir patlama bekliyorum. Takım liderliği, takımı domine etme gibi yetileri çok fazla. Son maçta da takımı geri çekti, ileri itti. Arda Turan ve Emre Kılınç diyorum. Emre, 1-2 hafta sonra çok daha iyi olacak.

Skor tahmininiz nedir, golleri kim atar?

Yusuf Kenan Çalık: Skor tahmini pek sevdiğim bir şey değil. Gollü bir mücadele bekliyorum. İki takımın savunmasında da eksik noktalar var. İki takımda da orta sahadan gol katkısı bekliyorum.

Bülent Akın: 3-1 Galatasaray kazanır. Falcao, Emre Kılınç ve Feghouli gole yakın isimler; Fenerbahçe’de ise savunmadan bir isim gol bulabilir.

Serdar Ali Çelikler: Kâhin değilim maalesef. (Gülüyor)

Emre Dinler: Kafamdan 3-1, 3-0 gibi skorlar geçiyor. Falcao yine penaltıdan bir gol atar gibi geliyor bana. (Gülüyor) Bir gol Emre’ye yazıyorum, bir sürpriz olarak da belki oyuna sonradan dahil olup Diagne atabilir. Fenerbahçe’de de Sosa duran toptan gol bulabilir.

Samet Güzel: Bana 1-1 bitecekmiş gibi geliyor. Ancak golleri kimler atar, bunu tahmin etmek çok zor.

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Metin Diyadin: 0-0 bitebilir. Fenerbahçe’nin takım savunması ağırlığında oynayacağını düşünüyorum ki, Erol Bulut’un takımları da genelde böyle. Bu maç bazında yeterli olabilir, ancak ilerleyen haftalarda oyun formatıyla ilgili değişiklik yapılmalı. Şayet gol atma şansını düşüren bir oyun formatına sahipseniz, şampiyonluğa oynayan takımlarda bunun pek bir geçerliliği yoktur; Fenerbahçe için de böyle olmalıdır.

Uğur Karakullukçu: Klasik olarak 2-1 Galatasaray demek istiyorum. Gol tahmini vermeyeyim.

Behzat Uygur: Ben skor tahmini yapmıyorum, bu benim totemim. Ama şunu söyleyebilirim; güzel, bol pozisyonlu bir maç bizi bekliyor. Stadyumdaki efektöre çok iş düşecek.