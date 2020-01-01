ÖZEL | 3 büyükler Olawale'nin peşinde

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 17 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Peter Olawale için devreye girdi.

Tripple 44 Academy'nin "Küçük Ronaldo" lakaplı oyuncusu Peter Olawale, 3 büyüklerin radarına girdi.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre U17 Dünya Kupası'nda ile dikkatleri üzerine çeken Olawale için Beşiktaş, ve teklif götürdü.

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Galatasaray'ın Olawale için 500 bin euro'luk teklif yaptı. ekibi 'nın da Olawale için devreye girdiği ancak onların yaptığı teklifin Galatasaray'ınkinden daha düşük olduğu öğrenildi.

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'un da bu yarışa dahil olduğu ve Olawale için tüm imkanlarını zorlayacağı bilgisine ulaşıldı.

Olawale'nin temsilcisi Olatunji Samuel Okuku, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Olawale için bizimle temasa geçtiği doğru fakat onları geri çevirdik. Teklifler çok cazip ancak Olawale'yi düzenli olarak oynama garantisi olan bir takıma göndermek istiyoruz. Başka kulüplerle de görüşüyoruz ancak onların adını vermeyeceğim. Mart ayının sonunda Avrupa'da bir takıma gidip profesyonel kariyerini sürdüreceğini söyleyebilirim" dedi.