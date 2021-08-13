ÖZEL | 2021-2022 Premier Lig dosyası

Sezon başlarken Premier Lig takımlarının son durumları, transferleri, menajerleri ve anahtar oyuncuları hakkında bir değerlendirme.

ÖZEL | Emre Sarıkuş @the_emres

ARSENAL

Geçtiğimiz sezonu bir önceki sezon olduğu gibi 8. sırada bitirdiler. Bu, 1994-95 sezonundan bu yana alınan en kötü ikinci sıralama. Avrupa’da yoklar. Geçtiğimiz sezonki sıkışık fikstür bahanesi de sığınamayacak olan takımın en büyük sorunu tutarsızlıktı. Bu sorun takımdaki genç oyuncuların gelişimini etkilediği kadar yıldız oyuncuları da mental açıdan çökertti. Yeniden güvenilir bir ekip olmanın yollarını arıyorlar.

TRANSFERLER

Ben White için Brighton’a 58 milyon euro ödendi. Savunma hattına direnç katma işi 23 yaşındaki stoperde olacak. White kadar ses getirmeyen belki ondan daha önemli bir transfer Albert Sambi Lokonga. Anderlecht’in 22 yalındaki kaptanı 18 milyon euro gibi potansiyeli için fazlasıyla ucuz sayılabilecek bir bedelle Londra’ya geldi. Oyunun iki yönünü de oynayabilen Belçikalı, sezonun oyuncularından biri olabilir. Sol beke alınan Tavares, Tierney ile rotasyonda yarışacak.

MENAJER

Çanlar Mikel Arteta için çalıyor. Mayıs ayını görür mü bilinmez ama Unai Emery’nin kalmasını isteyenlere şimdi daha çok hak veriliyor. İdeal saha dizilişi için 1 sene bekleyen ve koronavirüs krizinin vurduğu ekonomi nedeniyle kadroda istediği tasfiyeyi yapamadığını söyleyen İspanyol menajer genç oyuncuların da güvenini kazanmak zorunda.

ANAHTAR OYUNCU

Emile Smith Rowe. Dinamik, sade fakat öngörülemeyen bir 10 numara. Geçtiğimiz sezonun piyangolarından biriydi. Çabuk oynuyor ve oyun zekası çok yüksek. Bu sezon bir çok maçın kaderini değiştirebilir.

TAHMİN

6.

ASTON VILLA

Grealish artık Birmingham’da olmayacak. Oyun aklının kaybı Aston Villa’dan neler götürecek göreceğiz ama geçtiğimiz sezon 10 numaranın oynamadığı 12 maçta sadece 2 kez kazanabilmişlerdi. Bununla birlikte ilk 15 haftadaki performansları oldukça ilgi çekiciydi. Takım ya kazanmış ya da kaybetmişti. O periyotta sadece 1 beraberlik çıkardılar. Sonrasında bir dengeye arayışına girseler de Ocak ayından sonra daha zor kazanmaya başladılar. Ligi yine de 11. bitirmek gelecek sezon için çıtayı ilk 8 içine girmeye yükseltti. Dean Smith, Watkins - El Ghazi - Traore üçlüsünden maksimum verimi almaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Mings’in savunmadaki performansı onu İngiltere milli takımıyla Euro 2020’ye götürdü.

TRANSFERLER

Grealish’in gidişi kulübün kasasını doldursa da Emiliano Buendia, Danny Ings ve Leon Bailey üçlüsü için yaklaşık 95 milyon euroyu gözden çıkardılar. Buendia’dan Grealish etkisi beklemek oyuncuya haksızlık olabilir ancak skoru değiştirme gücüne fazlasıyla değiştirme sahip bu üçlü Watkins - El Ghazi - Traore üçlüsüne katılarak Grealish olmadan kazanma pratiğine katkı sunacak.

MENAJER

Dean Smith uzun vadeli bir planlama adamı. Ekim 2018’de takımın başına geçtiğinde Championship’te alt sıralardan kurtulmaya çalışıyorlardı. O sezon takımı Premier Lig’e çıkardı. İlk senesinde Premier ligde tutunmayı başardı, ikinci sezon orta sıralarda yer edindi. Şimdi yukarılara çıkma zamanı. Kulübün sahiplerinin giriştiği -alt yapı dahil- yeniden yapılanma çalışmaları kendisini heyecanlandırıyor. Martin O’Neill döneminden bu yana üst sıralar için kendilerini üst sıralara atabilecek potansiyellerinin olduğunun farkında. Yapılanmalarını Leicester City’e benzetiyor.

ANAHTAR OYUNCU

Danny Ings. Golcü, belki de kariyerinin en önemli hareketini gerçekleştirdi. Liverpool sonrası çıkış hikayesi Aston Villa’nın üst sıra hedefleriyle örtüşüyor. Sakatlanmadığı takdirde skor açısından kariyer sezonunu yaşayabilir. Sadece Watkins ile yürüyemeycek bir sezonda nokta atış bir transfer.

TAHMİN

9.

BRENTFORD

Danimarka ekolü taşıyan, planlı tipik bir şirket takımı Brentford. Takımın futbol direktörü Rasmus Ankersen aynı zamanda Midtjylland’ın da başkanı. Thomas Frank daha önce Danimarka alt yaş milli takımlarında çalışmış bir teknik direktör. Nasıl planlı gittiklerini görmek için hem kulüp yapısına hem de uzun zamandır takımın parçası olan oyuncuların gelişimine bakmak yeterli. Stoper Ethan Pinnock 2016’da 7. Lig’deki Dulwich Hamlet’te oynuyordu. Kulübün Premier Lig’e doğru seyreden yolcuğunun ilk tanıklarından biri. Takım son iki sezonu Championship’te 3. olarak tamamladı. Bir sezon önce Fulham’a karşı play-off finalini uzatmalarda kaybetmişlerdi. Geride bıraktığımız sezon Swansea’yi 2-0 yenerek Premier Lig’e çıktılar.

TRANSFERLER

Lorient’dan transfer edilen Yoane Wissa tipik bir kanat forvet. Frank’in 4-3-3’ünde Toney’nin verimliliğini artıracaktır. Celtic’ten stoper Kristoffer Ajer ve Midtjylland ön liberosu Frank Onyeka'nın transferi savunmanın fiziksel direncini artıracak önemli hamleler oldu. Yine de özellikle orta sahada takviyeye ihtiyaçları olacak.

MENAJER

Thomas Frank’in macerası Dean Smith’in macerasına benziyor. Smith Brentford’dan 2018’de ayrıldığında Frank görevi devraldı. Bir sezon önce kıyısından döndükleri Premier Lig’e bu sezon çıktılar. Frank, profesyonel futbol oynamış biri değil. Spor psikolojisi okumuş ve koçluğa sıfırdan eğitim alarak başlamış. Danimarka genç milli takımlarındaki teknik direktörlük tecrüblerinin yanında Lyngby'de şu anki Danimarka menajeri Kasper Hjulmand'ın asistanlarından biriydi. Genç gelişim uzmanı, iyi bir psikolog olan Frank’i zor bir sezon bekliyor.

ANAHTAR OYUNCU

Ivan Toney. Premier Lig’den, League 1’e düşen oyuncuyu Newcastle United 2018’de Peterborough’ya sadece 390 bin euro bedelle satmıştı. Orada başardıkları, Toney’i Brentford’a getirdi. Geçtiğimiz sezon Championship’e damga vurdu. Play off’lar dahil 43 gole etki etti (33 gol, 10 asist). Şu an paha biçilemeyen santrfor, takımın ligde kalabilmesi için en büyük silahı.

TAHMİN

19.

BRIGHTON

Brighton’u yine zor bir sezon bekliyor. Geçtiğimiz sezon küme düşen takımların 30 puan barajını aşamaması Brighton’u ligde tutmuştu. Manchester City, Liverpool galibiyetleri, Chelsea deplasmanından puan çıkmark gibi zor maçlarda yetkin gözükselerde basit puan kayıpları ve düşüşler yaşamaya açık bir takım. Yine dinamik ve yorulmak bilmeyen bir orta saha rotasyonuyla yeni sezonu tamamlamaya çalışacaklar. En büyük sorunları yine hücumda. Gol bulmakta çok fazla sıkıntı yaşamamalarına rağmen bunu genellikle savunma ve hücum arasında mekik dokuyan oyuncularının etkinliğine borçlular. Oysa ki golcüler Maupay da Welbeck de verimli bir sezon geçirmemişti.

TRANSFERLER

Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan stoper Ben White 58 milyon euro bedelle Arsenal’e transfer oldu. İstikrarsız Alireza Jahanbakhsh Feyenoord’a gitti. Orta sahaya Salzburg’tan katılan 23 yaşındaki Zambiyalı Enock Mwepu, Potter’ın en kilit oyuncularından biri olacak. Bir santrfor arayışı devam eden martılarda bir takviye de sol kanada yapılabilir.

MENAJER

Brighton’un, onu isteyen takımdan 20 milyon sterlin serbest kalma bedeli talep edeceği 46 yaşındaki Graham Potter için Pep Guardiola “dünyada şu an en iyi İngiliz menajer” ifadesini kullanmıştı. İsveç’te 4. Lig takımı Ostersunds’u Avrupa Ligi’nde son 32’ye taşıyan teknik direktör güçlü ve dinamik orta sahalarıyla dikkat çekiyor. Potter sadece transferlerdeki mantıklı seçimleriyle değil, altyapıdan çıkardığı gençlere kattıklarıyla da ustalaşmış durumda.

ANAHTAR OYUNCU

Leandro Trossard. Hızlanması ve kolay adam eksiltebilme yeteneği sayesinde takımı hücuma en çabuk taşıyan oyuncuların başında geliyor. 26 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 10 gole (5 gol, 5 asist) etki etti. Bu sezon takımın hücumlarında en belirleyici oyuncu olacak.

TAHMİN

13.

BURNLEY

Burnley 3 sezon önce ligi 7. bitirdiğinde Sean Dyche bir mucize gerçekleştirmişti. Championship seviyesinde sayılabilecek o kadro sadece bir iki ufak değişiklikle yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oldukça zorlanmasına rağmen Dyche takımı ligde tutmayı başardı. Ancak kulüp el değiştirip Amerikalı şirket ALK Capital tarafından satın alınmasına rağmen halen takımı risk bölgesinin uzağına taşıyacak transferler yapılmadı. Kulübe oldukça zayıf. Ben Mee, James Tarkowski, Chris Wood takımı tecrübesiyle yine potanın üzerinde tutmaya çalışacak.

TRANSFERLER

Scunthorpe’tan bedelsiz olarak kadroya katılan stoper Jacob Bedeau sayılmazsa, Norwich City’ye satılan Ben Gibson’un yerine Stoke City’den 20 yaşındaki Nathan Collins yapılan tek transfer. Turf Moor sakinlerini transfer konusunda hayal kırıklığına uğratan yeni yönetimin son ana dek yeni bir takviye yapıp yapmayacağı merak konusu.

MENAJER

Sean Dyche bu ligin ustası. Onu ustalaştıran yegâne şey de elindeki kısıtlı kadroyla üst üste 6. Premier Lig sezonunu yaşayacak olması. En büyük şansı ise 8 yıl önce Turf Moor’a gelirken aynı zamanda sağdıcı olan en iyi arkadaşı ve yardımcısı Ian Woan ile yola devam etmesi… Yapılamayan transferlere rağmen, ikili ellerindeki oyunculardan maksimum verim almaya odaklanıyor. Bu onları farklı kılan şey. Yönetim Dyche’a ne vadedecek bilinmez ancak teknik adamın yeni yönetimden talepleri iki tarafın yolculuğunun seyrini belirleyecek.

ANAHTAR OYUNCU

Chris Wood. Güçlü, tipik bir hedef santrfor. Dyche’ın vazgeçilmezi. Burnley formasıyla son 4 sezonda 50 gole ulaşan Yeni Zelandalı, hücum gücü sınırlı takımında geçtiğimiz sezon 15 gole doğrudan etki etti (12 gol, 3 asist). Olimpiyatlardan ayağının tozuyla dönen golcü, ligde kalmaya çalışacak takımının en önemli skor gücü.

TAHMİN

18.

CHELSEA

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla kapatan maviler, Avrupa Süper Kupası’nı kazanarak yeni sezona başlıyor. Lampard sonrası Thomas Tuchel’in devraldığı Chelsea, lig bitimine dek 18 maçta sadece 3 kez yenildi, Federasyon Kupası’nda finalde Leicester City’e kaybetti, Lig Kupası’nda ise penaltılara giden maçta Tottenham’a 6-5 kaybetti. Zor yenilen ancak zor gol atan Chelsea’de Jorghinho tümü penaltıdan olmak üzere 7 gol kaydetti ve takımın en golcüsü oldu. Bu sayı 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ikinci kez Chelsea’deki en düşük gol istatistiği. Tuchel’in oyun anlayışı fütursuzca hücum etmeyen, karşı presi özümsemiş oyunu orta sahada iyi tutan ve rakibe alan bırakmayan bir takım olmayı gerektiriyor.

TRANSFERLER

Büyük hayal kırıklığı yaşatan Werner, Chelsea’yi yeni santrfor arayışlarına sürükledi. Romelu Lukaku şimdi 100 milyon sterlini bulan bir bedelle yeniden Stamford Bridge’in yolunu tutarken, bu kez toy bir delikanlı olarak değil, takımı tepede tutacak olgun bir golcü olarak geliyor.

MENAJER

Tuchel’in Aralık ayında Paris’ten ayrılıp bir ay sonra Londra’da Chelsea’nin başında kendisini bulması, geçtiğimiz sezonun kırılma anlarından birisiydi. Oyun felsefesini tam anlamıyla benimsetemediği Paris’te, takım kimyası benimsetmeye çalıştığı defansif işlev ve kontrol oyununa uygun değildi. Chelsea’de ise takımın ihtiyacı olan şey tam anlamıyla buydu. Tuchel yarım sezonda alabileceği maksimum verimi aldı ve büyük bir taktik savaş verdiği Guardiola’ya karşı üç kez kazandı. Maç başına kazandığı 2.13 puan Alman teknik adam için hiç de fena bir başlangıç değildi.

ANAHTAR OYUNCU

Romelu Lukaku. Belçikalı golcü bu sezon sadece atacaklarıyla değil, arkasındaki kalabalık orta saha hattına alan yaratacağı birçok pozisyonun kahramanı olacak. Hem setlerde hem geçişlerde büyük bir verimle oynayan komple bir golcü. Geçtiğimiz sezon Inter'i şampiyonluğundaki katkısı 34 gole doğrudan katkıydı (24 gol, 10 asist).

TAHMİN

3.

CRYSTAL PALACE

Son 5 sezonda 14. sıranın altına inmeyen Crystal Palace geçtiğimiz sezon 66 gol yerken takım savunmasına dair büyük açıklar verdi. Roy Hodgson’un özellikle oyun içi müdahaleleri sezon boyunca fazlasıyla tartışıldı. Ancak yeni sezona Patrick Vieira ile giren Londra ekibinin bu teknik adam tercihi de çok tartışılıyor. Kadroya da henüz takımın orta sıralardaki konumunu koruyacağı bir takviye yapılmadı. Zaha ve Eze’nin fazla mesai yapacağı bir sezon olması bekleniyor. Palace bu sezon küme düşme potasının en büyük adaylarından biri.

TRANSFERLER

Sözleşmesi biten Sakho, Dann, Townsend, Van Aanholt, McCarthy ve kaleci Hennessey takımdan ayrılan isimler. Geçtiğimiz sezonu Fulham’da geçiren Danimarkalı Joachim Andersen 17,5 milyon euro bedelle Lyon’dan, Swansea’de 52 maça çıkan Marc Guehi de 23 milyon euro bedelle Chelsea’den kadroya katılan isimler oldu. Çok yönlü Fransız oyun kurucu - kanat oyuncusu 20 yaşındaki Michael Olise de Reading’den transfer edildi.

MENAJER

Patrick Vieira’nın teknik direktörlük macerasının futbolculuk kariyeri kadar başarılı olduğunu söylemek çok zor. Hatta kıyaslama yapmak bile doğru olmaz. Son olarak Nice’deki başarısız sonuçlar ardından gönderilen Fransız menajer için Premier Lig, yetkinliğini ispat edeceği bir var oluş arenası. Vieira’nın özellikle genç oyuncuların üzerindeki etkisi, bu var oluş mücadelesinin önemli bir parçası olabilir.

ANAHTAR OYUNCU

Eberechi Eze. Geçen sezon kadroya katılan 23 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu uyum sürecini kısa sürede atlattı ve Zaha’dan sonra skora en fazla katkı sunan isim oldu (4 gol, 6 asist). Zaha’nın güven ve istikrar problemi, Benteke’nin belirsiz form durumu nedeniyle bu sezon hücum hattında en çok güven veren isim olacak.

TAHMİN

20.

EVERTON

Merseyside ekibi için yıllar sonra Avrupa macerası yarışına girebilecekleri bir sezon olabilir. Bunu başaracak kişi de yıllar önce taraftarlarda kötü bir iz bırakan Rafa Benitez. Carlo Ancelotti geçtiğimiz sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlamıştı. Everton taraftarlarının rüyadan uyanması uzun sürmedi. Sezonun son bölümü özellikle verimsiz ve sıkıcı geçerken, Ancelotti’nin daha fazlasını da vermeeyeceği gün gibi ortadaydı. Şimdi Rafa Benitez ile birkaç kademe yükselmek ve istikrara kavuşmak istiyorlar.

TRANSFERLER

Rafa, Newcastle’daki yıldızı Townsend ile yeniden buluştu. Palace’dan bedelsiz gelen kanat oyuncusuna Bournemouth’tan kaleci Begovic de bedelsiz olarak eklendi. Leverkusen’den 2 milyon euro bedelle transfer edilen eski Leicester City’li Demarai Gray de kanat rotasyonunda kendisine yer bulmaya çalışacak.

MENAJER

Rafa Benitez için Everton taraftarlarıyla barışma zamanı. Yıllar önce Liverpool’u çalıştırdığı dönemde Everton için "küçük bir kulüp" dediğini taraftarlar unutmadı. Bununla birlikte İspanyol’un taktisyenliği onu ayrıcalıklı bir konuma çıkarıyor. Ancelotti’den daha başarılı olacağına inananların sayısı az değil. Rafa’nın son Newcastle tecrübesinde elindeki kısıtlı kadroyla neler yapabildiğini herkes gördü. Oyuncu yönetimindeki başarısı bile onu diğer teknik direktörlerin birkaç adım önüne taşıyabiliyor. Everton’un bu sezonki en önemli transferi.

ANAHTAR OYUNCU

Michael Keane. Takımda James Rodriguez, Richarlison hatta geçen sezon büyük bir çıkış yakalayan Calvert-Levin gibi ayaklar olsa da Michael Keane, savunmada güven veren müdahaleleri ve liderliğiyle Rafa’nın sisteminde bayrak oyuncusu olacaktır. Her sezon üstüne koyarak yoluna devam ediyor.

TAHMİN

8.

LEEDS UNITED

David O’Leary’nin 2000’lerin başındaki Leedsi’nden bu yana belki de en iyi Leeds United’ı izledi Yorkshirelılar. Bielsa sadece 66 yaşının tecrübesiyle değil, en az futbolcular kadar çalışarak güncelliğini koruyor. Kulüp sahipleri Elland Road’ın kapasitesini artırmak ve ilk 6’nın gediklisi olmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de, yıllar sonraki ilk sezonlarını yaşadılar ve neleri başarabileceklerini gördüler. Kadro, Cooper, Ayling, Dallas, Harrison, Bamford gibi Premier Lig yolculuğuna tanıklık eden oyunculardan oluşan iskeletini koruyor. Bielsa sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

TRANSFERLER

Sol bekte yaşanan soruna Barcelona’dan Junior Firpo’yu kadroya katarak nokta koyan sportif direktör Victor Orta, takımın en kreatif oyuncularından Jack Harrison’un bonservisini de City’den aldı. Kalede Meslier ile rekabete girecek yeni transfer 20 yaşındaki Klaesson da Valerenga’dan takıma katıldı. 36 yaşındaki emektar Pablo Hernandez ve son dört sezondur takımın bir parçası olan sol bek Alioski ile yollar ayrıldı.

MENAJER

Bielsa, "Take Us Home" belgeselinde hakkında söyledikleri gibi bir şehre âşık olmazsa oraya gitmezmiş. Leeds kenti ve taraftarıyla kurduğu bağ, modern futbol dünyasında kolay yakalanır türden değil. Arjantinli, Leeds United’ı 16 yıl sonra Premier Lig’e çıkardı ve burada kalıcı olunacağının sinyallerini verdi. Covid seyahat kısıtlamaları nedeniyle Arjantin'deki ailesini ziyaret edemeyen Bielsa, 'sözde' tatil zamanını, sağlık görevlileri ve spor bilimcilerle birlikte gelişmiş bir sakatlık önleme stratejisi tasarlayarak geçirdi. Adanmışlık bu olmalı.

ANAHTAR OYUNCU

Patrick Bamford. Bir oyuncunun kendini bulması anlatılsa Bamford’un hikayesi iyi bir örnek olur. Takım Championship’teyken Bielsa’nın özel olarak ilgilendiği hatta kimi zaman ortalarıyla şut çalıştırdığı golcü, geçtiğimiz sezon 25 gole (17 gol, 8 asist) doğrudan katkı sundu ve tam anlamıyla çok yönlü bir santrfora dönüştü. Yine takımın en büyük hücum silahı olacak.

TAHMİN

10.

LEICESTER CITY

Maddison, Ndidi ve Tielemans takımda kaldı. Ne var ki Fofana’nın sezon öncesi ayağının kırılması büyük bir talihsizlikti. Rodgers o bölgeye yeni bir takviye yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon ilk 15 haftada tek bir beraberlik bile almayan takım, sezondaki 20 galibiyetinin yarısını bu periyoda sığdırıp ligi bir önceki sezonda olduğu gibi 5. sırada bitirmişti. Federasyon Kupası’nı finalde Chelsea’yi yenip kazanırlarken yeni sezon öncesi City’yi Community Shield’de 1-0 ile geçtiler.

TRANSFERLER

50 milyon euroya mal olan santrfor Patson Daka Salzburg’dan, Boubakary Soumare de Lille’den transfer edildi. Her ikisi de 22 yaşında ve Rodgers’ın ekibine büyük bir dinamizm katacaklar. Özellikle Daka’dan beklentiler büyük. Bek rotasyonuna bedelsiz transfer olarak dahil olan Ryan Bertrand da Southampton’da iyi bir sezon geçirmişti. Rodgers’ın bir stopere ve her iki kanatta da oynayabilen bir forvete daha ihtiyacı olabilir.

MENAJER

Brendan Rodgers son iki sezonda Leicester’a sınıf atlattı. Sakin, ne yaptığını bilen tarzı ve takıma sezon boyunca belli bir seviyenin üzerinde oynattığı futbolla güven veren bir figür. Yine de bazı kritik maçlarda oynattığı defansif ve kontrollü oyun fazlasıyla eleştiri aldı, çünkü bu maçları kaybetmişti. Taraftarlar Kuzey İrlandalı’dan bu sezon daha büyük oynamasını bekliyor.

ANAHTAR OYUNCU

Wilfried Ndidi. Ligin en iyi top kazanan birkaç oyuncusundan biri. Tilkilerin orta sahadaki direncini ve sertliğini ağlıyor. Onun olmadığı maçlarda çok fazla sıkıntı yaşayan takımın orta sahadaki geçirgenliği artıyor. Alternatifsiz.

TAHMİN

5.

LIVERPOOL

Geçtiğimiz sezon krizi iyi atlatan kırmızılar için yeni bir sayfa açma zamanı. 68 maçlık yenilmezlik serilerinin son bulduğu formsuz bir dönemden geçtiler. Evlerinde 6 maç kaybedip akan oyunda neredeyse gol atamama rekoru kırdılar. Şimdi bıraktıkları yerden devam edecekler. Bu Klopp’un 7. sezonu olacak. Ancak soru işaretleri halen mevcut. Sakatlıkların ve rakiplere göre daha dar bir rotasyona sahip olmanın getireceği benzer sıkıntıların tekrar meydana gelmesi mümkün. Alman hoca transfer yapmayacaklarını söylese de merkez orta saha ve santrfor bölgesine takviye gerekebilir.

TRANSFERLER

Sözleşmesi biten Gini Wijnaldum, Klopp her ne kadar istemese de PSG’nin yolunu tuttu. Yeri henüz dolmuş değil. Şimdiye dek yapılan tek transfer hamlesi ise Ibrahima Konate’nin Leipzig’den kadroya katılması oldu. Sevindirici haber ve belki de daha iyi haber Van Dijk’ın iyileşmesi oldu. Konate ile sezonun ikilisi olurlarsa şaşırmamalı.

MENAJER

Klopp için hayatının en zor sezonlarından birisiydi. Koronavirüs kısıtlamaları, takımdaki sakatlıklar ve kötü sonuçlar derken annesinin kaybını yaşayan teknik adam büyük bir varoluş sınavı verdi. Bir önceki sezon şampiyonlar ligini kazanan teknik adam, ardından Liverpool kentine 30 yıl sonra kazanılmış bir şampiyonluk getirmişti. Ancak geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidememe tehlikesiyle burun buruna geldiler. Neyse ki, kaybedilmeyen son 9 maç ile şampiyonlar ligi bileti alındı. Zaferlerden sonraki yıkımlarda ayağa kalkmak zordur. Klopp bunu başardı. Geçen sene kendisine sorulan istifa sorularına ısrarla hayır demişti. Bu sezon ayakta daha güçlü duracaktır.

ANAHTAR OYUNCU

Virgil Van Dijk. Oynamadığında neler olduğunu herkes gördü. Sadece savunma yapan güçlü bir oyuncu değil. Oyunu kuran, atakları tazeleyen, yönlendiren bir lider. Bu sezon oynaması üst sıralardaki rekabeti tekrardan fazlasıyla etkileyecek.

TAHMİN

4.

MANCHESTER CITY

Son 4 sezonda kazanılmış 3 şampiyonluk, ancak Avrupa’da elde edilememiş bir başarı City’nin belki de nereye odaklanması gerektiğini gösteriyor. Geçtiğimiz sezon iki kupaya da çok yaklaştılar ancak finalde Guardiola’nın ilginç taktik ve oyuncu tercihleri Tuchel’e reaksiyon gösterememesine neden oldu. Şimdi yeniden en iyi ve en güçlü takım olmak adına, Guardiola’nın yeni planları ve transfer hedeflerinin olduğunu herkes tahmin ediyordur. Grealish gerçekleşti, Kane'in olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TRANSFERLER

Ruben Dias transferi geçtiğimiz sezon defansa yapılan büyük yatırımların bir son bulmasını sağlamıştı. Bu kez Grealish için 115 milyon euro ödediler. Harry Kane’in de takıma katılıp katılmayacağı merak konusu. Bir kulüp efsanesine dönüşen Sergio Agüero’nun yanı sıra Eric Garcia da sözleşmelerinin bitişiyle kulüpten ayrıldı. Her iki oyuncu da Barcelona’ya imza attı.

MENAJER

Guardiola takıntılı, mükemmeliyetçi ve analitik bir menajer. 19 Aralık’tan 23 Şubat’a dek olan süreçte, o yoğun maç trafiğinden 15’te 15 galibiyetle çıkan City şampiyonluğunu 'manevi2 açıdan ilan etmişti. Bununla birlikte elinde etkili bir bitiricisi yokken, İlkay Gündoğan’a özel bir rol verip topsuz koşularla ceza sahasına bir gizli forvet gibi sızmasını sağlamıştı. İlkay, sezonu 13 golle, takımın çok gol atan oyuncusu olarak kapadı. Bunu ancak Guardiola gibi bir menajer başarabilirdi.

ANAHTAR OYUNCU

Gelecek santrfor anahtar oyuncu olacak. Belki Harry Kane… Geçen yıl santrfor yokluğunda İlkay Gündoğan’ın golcülüğü düşünüldüğünde bu sezon Kane gibi bir golcünün neden anahtar oyuncu olacağı anlaşılabilir.

TAHMİN

1.

MANCHESTER UNITED

United’ın Ferguson sonrası zafer ve güven arayışı halen devam ediyor. Yönetim Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşmeyi 2024 yılına dek uzattı. Birkaç sezondur basit hataya meyilli savunma hattı kırmızı şeytanların başını fazlasıyla ağrıttı. Kulübeden tam verim alınamıyor. Skora etki edemeyen birçok oyuncunun varlığı, şampiyonada United’ı City’nin gerisinde bıraktı. Sürekli oynayan ve çok fazla hata yapan Lindelöf, genellikle sonradan oyuna dahil olan Fred ve Martial’ın verimsizliği, eski günlerinin çok uzağında olan Matic ve istikrarsız Pogba takımı aşağıya çeken oyuncular oldu. İlginçtir, OGS tüm bunlara rağmen geçtiğimiz sezonun en pahalı transferi olan Van de Beek’e güvenip daha fazla süre vermedi. United’ı geçtiğimiz sezon ayakta ve yarışta tutan isim, takımın beyni olan ve büyük bir sorumluluk verilen Bruno Fernandes oldu. Portekizli’nin 29 gole doğrudan katkısı (18 gol, 11 penaltı) oldukça etkileyiciydi.

TRANSFERLER

Lindelöf’ün yerine Maguire’a iyi bir partner transfer eden yönetim, yaklaşık 50 milyon euro bedelle Raphael Varane ile anlaştı. Savunmada artık basit hata lükslerinin kalmadığını söylemek mümkün. Ve Jadon Sancho tabii… Tam 85 milyon euro bedelle gelen forvet, ters kanatta Rashford’un tamamlayıcısı olacak.

MENAJER

Sir Alex Ferguson, oyuncuyken sık sık sonradan girip maçı değiştiren Ole Gunnar Solskjaer’in ileride çok iyi bir teknik direktör olacağını söylüyordu. Geçici teknik direktör olduğu 2018-2019’daki o kısa süreçte, yakaladığı 11 maçlık yenilmez serinin tılsımı kısa sürede kaybolmuştu. Kırmızı şeytanlar onun yönetiminde ligi önce 3. geçen sezonu da 2. olarak tamamladı. Bu sezon bütün United taraftarları kendisinden büyük bir meydan okuma bekliyor. Ed Woodward tarafı bilinmez ama Norveçli zirveye çıkamazsa taraftarlardaki kredisi bitebilir.

ANAHTAR OYUNCU

Raphael Varane. Geçtiğimiz sezon Bruno Fernandes ofansif anlamda nasıl bazı şeyleri değiştirdiyse, bu sezon da Varane’ın savunma sanatı takımın direncini artıracak. Fransız’ın gelişi her şeyden önce kolay gol yeme probleminin önüne geçecek. Harry Maguire’nın hayal ettiği ortak.

TAHMİN

2.

NEWCASTLE UNITED

Saksağanlar 2016’da Championship’ten çıkma mücadelesi verdiğinde yer alan oyuncuların birçoğu halen takımda. Hayden, Gayle, Lascelles, Dummett, Ritchie… Yani Rafael Benitez döneminden bu yana kadro kalitesinin sabit kalması ve buna rağmen takımın istikrarlı pozisyonunu koruyabilmiş olması küçük bir mucize sayılabilir. Beşli bir savunma hattı ve ileride Almiron, Saint Maximin ve Wilson gibi hücumcularla atağa hızlı çıkan Newcastle için yeni sezonda da bir şey değişmeyecek. Ne var ki, ufak önemli dokunuşlar bazen fark yaratabiliyor. 44 milyon euro bedelle transfer edilen Joelinton’un 69 maçta attığı 6 golden daha fazlasını Arsenal’den kiralanan orta saha oyuncusu Joe Willock yarım sezonda attı. Bu yanlış ve doğru hamlelerin bir aradalığı, Newcastle yönetiminin neyi daha iyi yapması gerektiğini de gösteriyor. Yapılan iyi işlerden birisi de Callum Wilson’un Bournemouth’dan transferiydi. Wilson az gol atabilen Newcastle’ın gol yükünü çekmeye devam edecek.

TRANSFERLER

Kadro kalitesini yükseltecek henüz yapılmış bir transfer yok. Bu da taraftarların canını fazlasıyla sıkıyor. Bruce’un yapmak istediği ilk hamle Arsenal’den Joe Willock’un bonservisinin alınması.

MENAJER

Takımı ligde tutsa da Steve Bruce’un varlığı taraftarları mutlu etmiyor. Mike Ashley ile arasının iyi olması taraftarların kendisinden iyice soğumasına neden oluyor. Rafael Benitez sonrası göreve gelen İngiliz menajerin onun mirasını yediğine inanan büyük bir çoğunluk var. Newcastle’ı ligde tuttu mu? Yoksa küme düşmekten son anda mı kurtuldu? buna net bir cevap verebilmek mümkün değil.

ANAHTAR OYUNCU

Elbette Allan Saint-Maximin. Çok hızlı, güçlü, durdurulması zor ve çoğunlukla topla fazla oynayan bir şovmen. Fransız sahada olmadığında, Newcastle’ı ileriye o kadar hızlı ve etkili taşıyacak hiçbir oyun planı yok. Sahada yer almadığı 9 maçlık sakatlık periyodunda, Newcastle sadece 2 kez kazanabilmişti. Yetersiz kadro içinde onun alternatifsizliği hem bir şans hem de şanssızlık.

TAHMİN

15.

NORWICH CITY

Kanaryalar bir sezon aradan sonra yeniden Premier Lig’de. Önceki tecrübeleri, devlere karşı galibiyetler alarak iyi başladıkları ancak sonrasında büyük bir hayal kırıklığına dönüşen bir maceraydı. Şimdi Daniel Farke o süreçten çıkardığı derslerle ve nispeten daha güçlü bir kadroyla lige döndü. Kulübün iyi bir scout ekibi olduğu ve gelecek vadeden oyuncuları iyi meblağlara kadrosuna kattığı birkaç senedir görülüyor. İlk haftalardaki zor fikstürden nasıl çıkacakları ve sonrasında neler yapacakları büyük merak konusu.

TRANSFERLER

Buendia gitti, ancak her iki kanada da iki büyük potansiyel aldılar. PAOK'tan Tzolis ve Werder Bremen'den Milot Rashica. Her iki oyuncu da 11 milyon euro bedelle Carrow Road'a getirildi. Yine Werder Bremen'den 21 yaşındaki Amerikalı forvet Josh Sargent 9 milyon euro bedelle transfer edildi. Burnley'den stoper Ben Gibson ile savunma hattını güçlendiren kanaryalar, Chelsea'nin genç yıldızı, merkez orta saha oyuncusu Billy Gilmour'u da kiralık olarak kadroya kattılar.

MENAJER

Daniel Farke asla bir teknik direktör olmak istememiş. Bunun her zaman kısa vadeli bir çalışma şekli olduğunu düşünmüş. Farke yeniden yapılandırma projelerini çok seven, sportif direktör olmak istemiş hatta bunun için de ekonomi eğitimi almış bir futbol adamı. Norwich ile neden ideal bir birliktelikleri olduğunun açıklaması belki de burada saklı. Adeta büyük bir akademi şeklinde yapılandırılan kanaryaların yönetimi ona inanıyor. 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladılar.

ANAHTAR OYUNCU

Milot Rashica. Yeni transfer, Buendia’nın boşluğunu doldurabilecek yetenekte bir kanat oyuncusu. 2 sene önce transfer etmenin çok zor olduğu Rashica, küme düşen Werder Bremen’in belki de en iyi oyuncusuydu. Hızlı oynanan Premier Lig’de hızlanma becerisi fark yaratacak.

TAHMİN

12.

SOUTHAMPTON

Avrupa kupalarına katılma planları yaparken kısa bir süre sonra ligde kalma mücadelesi vermeye başladı Southampton. 'Boxing day2 periyodunda 11 maçta 1 galibiyet almaları takımda bir süre sonra özgüven sorunlarını da birlikte getirdi. Özellikle 2. kez alınan 9-0'lık mağlubiyet sonrası ayağa kalkmak çok zordu. Bu sezon Azizler kolay gol yeme sorununa çözüm bulmuş olmalı çünkü kolay gol bulma ihtimalleri de zayıflamış olabilir. Takımın en önemli silahı Ings artık olmayacak. Şimdi geçen sezon tek bir dakika bile kaçırmayan kaptan Ward Prowse’un üzerinde daha büyük bir yük var.

TRANSFERLER

Ings’in yerini Blackburn’de mükemmel bir sezon geçiren Adam Armstrong ile doldurdular. Bu pozisyondaki diğer rotasyon oyuncusu Chelsea’den kiralanan Armando Broja. Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Ryan Bertrand’ın yerine ise Brest’ten sol bek Romain Perraud transfer edildi.

MENAJER

İki sezon üst üste bir maçta 9 gol yiyen bir takımın menajerinin arkasında durmak dünyanın birçok yerinde cesaret ister. Ralph Hassenhütl kendisine inanan yönetimle geçtiğimiz yaz 4 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı. Kısıtlı kaynaklarla sezon içinde periyodik çıkışlar yaşayan takımın sezonun geneline yayması gereken bir forma ihtiyacı var. Alman teknik adam takım savunmasını güçlendirip beklentileri düşük tuttuğu takdirde takımını daha üst sıralara taşıyabilir.

ANAHTAR OYUNCU

Che Adams için daha fazla ön plana çıkma zamanı. Ings’in yerine transfer edilen Adam Armstrong Premier Lig seviyesinde kendisini ispat edene dek Azizler Che’nin geçen seneki formundan fazlasına ihtiyaç duyacak.

TAHMİN

16.

TOTTENHAM

Tottenham 2016-2017 sezonundan bu yana kademeli bir düşüş yaşıyor. O sezon ligde 2. olan takım, sonrasında sırasıyla 3., 4., 6. ve son olarak geçtiğimiz sezon 7. sıradal igi bitirdi. CEO Daniel Levy büyük umutlarla takımın başına getirdiği Mourinho’nun ayrılışının ardından Fabio Paratici’yi futbol genel direktörü yaptı ve teknik direktörlüğe Wolves’tan ayrılan Nuno Santo’yu getirdi. Yeni sezona başlarken en büyük gündem maddesi Harry Kane’in takımda kalıp kalmayacağı.

TRANSFERLER

Atalanta’dan transfer edilen stoper Cristian Romero ilk sezonu kiralık olarak geçirecek. Paratici, Romero’nun transfer bedeli olan 50 milyon euroyu seneye ödemek üzere bir anlaşma yaptı ve bu Levy’yi çok memnun etti. Yine Atalanta’dan transfer edilen Pierluigi Gollini kaptan Hugo Lloris ile rekabete girecek. Artık kulübe verecek fazla bir şeyi kalmayan Erik Lamela Sevilla’ya, Bryan Gil transferi için takas olarak gönderildi. Gil için ayrıca 25 milyon euroyu bulan bir bedel de ödenecek.

MENAJER

Spurs taraftarlarının sahadaki futboldan keyif alıp takımla gurur duyacağını söyleyen Nuno Santo, şimdi daha iyi bir kadroyla kendisini test edecek. Jorge Mendes’in Wolves projesinde ilk zamanlarda yakaladığı popülariteyi zamanla kaybetmişti Portekizli... Ancak vadedeceklerinden emin olan insanlar da var. Futbol direktörü Paratici gibi… Santo ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarında “Nuno'yu tercih etmemizin sebebi belliydi, bir futbol kulübü için önemli olan tüm değerleri aşılayabilecek bir antrenör istedik.” demişti. Kulüp de yaptığı açıklamada Nuno'nun Wolves’da oyuncu gelişimine ve potansiyeline ulaşmalarında sunduğu katkıdan bahsetti. Oyuncuların potansiyelini yakalamak Totenham’ın önceliği gözüküyor.

ANAHTAR OYUNCU

Heung-min Son. Rakipler için fazlasıyla tehditkâr. Tek başına, bütün sahayı kat ederek gol atabileceğini kanıtlamış, hızına yetişmesi zor, çok zeki bir bitirici. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 39 gole katkı sundu (22 gol, 17 asist) Kane’in takımdan ayrılışı gerçekleşirse skor gücünü daha da artıracak bir oyuncuya dönüşebilir.

TAHMİN

7.

WATFORD

Yabanarıları bir senelik aranın ardından yeniden Premier Lig’de. Championship’i 2. sırada tamamlayarak tekrar yukarı çıktılar. Ligin sonuna doğru üst üste 7 hafta kazandıkları periyot takımın özgüvenini ve Xisco’nun üzerindeki şüpheli düşünceleri ortadan kaldırmıştı. Şimdi yeniden ilk iş olarak ligde tutunmaya çalışacaklar. Ancak kadro kaliteleri ligin altında kalacak gibi gözüküyor. Onları fazlasıyla zor bir yıl bekliyor.

TRANSFERLER

Oldukça kârlı bir transfer sezonu geçiriyorlar. Nantes’dan transfer edilen merkez orta saha Imran Louza ve Club Brugge’den kadroya katılan santrfor Emmanuel Dennis için toplam 14 milyon euro ödediler. Joshua King ve Danny Rose da bedelsiz olarak kadroya katıldı. Geçtiğimiz sezon West Ham’da kiralık olarak oynayan Craig Dawson’u bu kez bonservisiyle komşu ekibe gönderdiler.

MENAJER

Xisco Munoz geçtiğimiz Aralık ayında Londra temsilcisinin başına geçti. İspanya’da 90’ların sonu ve 2000’lerin başlarında La Liga kulüplerinde futbol oynadı ancak teknik direktörlük tecrübesi olarak Dinamo Tiflis dışında önemli bir tecrübesi yoktu. Gürcistan’dan geldiğinde birçok insan Xisco’nun bu görev için uygun olup olmayacağını düşündü ancak oynattığı ofansif ve keyifli futbol takımın ivmesini artırdı.

ANAHTAR OYUNCU

Ismaila Sarr. 23 gole doğrudan etki ettiği (13 gol, 10 asist) sezonda Watford’un Premier Lig’e dönmesindeki en büyük etkendi. Premier Lig’de ilk sezonundaki Sarr’dan şimdi çok daha farklı. İyi bir tecrübe yaşaması ve kariyerinde seviye atlama ihtimali yüksek.

TAHMİN

17.

WEST HAM

2019-2020 sezonunda 16. olarak küme düşmeyi ucuz atlatan West Ham, geçtiğimiz sezon harika bir çıkış yakalayarak sezonu 6. sırada tamamladı. David Moyes, Avrupa Ligi yolcularının başında 2. West Ham dönemini yaşıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi aşkına verilen mücadeleyi tekrarlamak için kadroyu henüz genişletebilmiş değiller. Bu, çekiçlerin en büyük handikapı. Yine geride bırakılan sezonda, Tomas Soucek’in gösterdiği ekstra performansa birkaç oyuncun daha katılmasına ihtiyaç duyacaklar.

TRANSFERLER

PSG’den kiralanan kaleci Alphonse Areola’nın yanı sıra stoper Craig Dawson’un bonservisi Watford’dan alındı. Felipe Anderson ve Fabian Balbuena takımdan ayrılan isimler. Özellikle bir santrfor transferine ihtiyaçları olacak.

MENAJER

Sadece Londra’da değil, Ada’nın neredeyse tamamında, vaktiyle Everton’a en parlak zamanlarını yaşatan David Moyes’un geri döndüğüne dair bir düşünce hâkim. Sene başında demodelikle suçlanan teknik adam neden federasyondaki en önemli eğitmenlerden biri olduğunu ispatlarcasına kamuoyuna bir ders verdi. Elindeki dar kadroyu farklı birçok formasyonlarla oynatarak maksimum verim aldı.

ANAHTAR OYUNCU

Tomas Soucek. Slavia Prag’dan gelirken kimse onun bu denli skora etki eden bir oyuncu olacağını beklemiyordu. Geçtiğimiz sezon 10 gole imza atan Çek defansif orta saha, Mark Noble’dan sonra takımın en kült figürü olma yolunda ilerliyor.

TAHMİN

14.

WOLVES

Portekiz hegemonyası, Wolves’ta Bruno Lage ile devam edecek. 4 sezon Nuno Santo’nun başında olduğu kurtlar için yeni bir dönem sayılabilir. Lage, sert baskı yapan, topa hakim olan, ofansif oynayan bir takım idealine sahip. Ancak bunu mevcut kadroyla ne kadar başarabilecekler orası bir soru işareti. Lage’nin özellikle orta sahada oyuncu kalitesini ve kadro derinliğini artırmaya fazlasıyla ihtiyacı olacak. Çünkü hem oyun içi hem de sezon içi tempo yüksekliği için kadro bu haliyle yetersiz.

TRANSFERLER

Roma’ya giden kaleci Rui Patricio’nun yerine bir başka Portekizli Jose Sa, Olympiakos’tan transfer edildi. Barcelona’dan kiralanan Trincao hücum aksiyonlarına zenginlik katacaktır. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Rayan Ait Nouri’nin bonservisini Angers’den alan kurtlar, Atletico Nacional’den stoper Yerson Mosquera’yı da transfer ettiler.

MENAJER

45 yaşındaki Bruno Lage Benfica alt yaş gruplarında antrenörlüğe başladı ve giderek kademe kademe yükselen bir kariyere sahip oldu. Daha önce Sheffield Wednesday ve Swansea’de Carlos Carvalhal'ın asistanlığını yaptığı için İngiliz futboluna yabancı değil. Yardımcılık deneyimiyle döndüğü Benfica A takımında skor rekorları kıran şampiyon bir takım yarattı. Wolves'un istediği baskın hücum stiline çok aşina.

ANAHTAR OYUNCU

Raul Jimenez. Geçtiğimiz sezon yaşadığı korkunç sakatlığın ardından tam 9 ay sonra yeniden doğmuş gibi sahada olacak. Oynamadığı dönemde Wolves’un hücum gücü ciddi anlamda zedelenmişti. Şimdi Lage gibi atak oynatan bir menajerin elinde daha çabuk kendini bulabilir.

TAHMİN

11.