Ömer Erdoğan'da özeleştiri: Bildiğimiz Hatayspor bugün yoktu

Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Daha önce izlediğiniz, bildiğimiz bir takım yoktu bugün. Hatalarımızdan ders çıkaracağız" dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında ağırladıkları 'a 2-1 yenilen Atakaş 'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, bugünkü karşılaşmanın kendileri için kötü bir maç olduğunu söyledi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, maçın ilk yarısını istedikleri gibi geçemediklerini belirtti.

Maçta pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"Rakibe de gerçi pozisyon vermedik. Sonra da bir tane duran topla yediğimiz golle geriye düştük. Tam oyuncu değişiklikleriyle hamle yapacaktık şanssız bir penaltı pozisyonuyla 2-0 geriye düştük. Ondan sonra oyuncular reaksiyon gösterdi, 2-1'i bulduk. Son dakika karambollerden pozisyona girmeye çalıştık. 1-2 tane pozisyon yaptık ama daha önce izlediğiniz, bildiğimiz bir takım yoktu bugün sahada açıkçası. Hatalarımızdan ders çıkaracağız."

Erdoğan, pazar günü Gaziantep FK karşında önemli bir maç çıkacaklarını ve bugün kaybettikleri puanları deplasmanda telafi etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Hakemlerin iyi bir maç yönetemediğini aktaran Erdoğan, "Bu arada kötü iki takıma hakemler de ayak uydurdu. Bana göre iyi bir maç yönetmediler. Çok şeyi hakeme bağlamak istemiyorum. Biz kendimizde hataları bulmamız lazım. İnşallah en yakın zamanda Gaziantep maçında bunu telafi ederiz." diye konuştu.