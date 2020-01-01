Ömer Erdoğan: Bu beraberlik bizim için galibiyet kadar önemli
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AA
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Hatayspor, İstanbul'da Fenerbahçe'den bir puan almayı başarırken, maçın ardından teknik direktör Ömer Erdoğan değerlendirmelerde bulundu.
Oyuncularını öven Erdoğan, "Çok iyi niyetli, karakterli, adam gibi adam futbolcularımız var" dedi.
"Pozisyona girmekte zorlandık," diyen Erdoğan, "Geçen haftayla kıyaslarsak biraz kısır bir maç geçirdik. Ama savunma anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadık" ifadelerini kullandı.
"Karşımızda ciddi bir rakip vardı," diyen Erdoğan, "Fenerbahçe'nin merkezde baskılı oynayacağını biliyorduk. Çok pas yapamadık ve topu öne taşıyamadık. 9 kişi kaldıktan sonra bu beraberlik bizim için galibiyet kadar önemli" diyerek sözlerini tamamladı.