Ömer Bayram, Beşiktaş - Galatasaray derbisinde cezalı

Sarı kırmızılı ekipte bu sezon en çok asist yapan oyuncu olan Ömer Bayram, Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - maçında konuk ekip Ömer Bayram'dan yoksun olacak.

Sarı kırmızılı ekibin 'u 3-2 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında sarı kart gören Ömer, bu sezonki dördüncü sarı kartını aldı ve Vodafone Park'ta oynanacak derbi mücadelesinde cezalı duruma düştü.

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3 - Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Ömer Bayram. Servis. pic.twitter.com/Tp9h3AqTu6 — OptaCan (@OptaCan) October 18, 2019

Bu sezon Fatih Terim'in güvendiği isimlerden biri haline gelen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu zaman zaman orta alanda da görev alıyor.

Sınırda olan diğer isimler Marcao ve Younes Belhanda ise maçı kart görmeden tamamlamayı başardılar.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.